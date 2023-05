Prof di religione arrestato per pedofilia: “Chiesa sapeva e non ha denunciato, è favoreggiamento” Mirko Campoli è stato arrestato dopo che un giovane, diventato maggiorenne, ha deciso di denunciarlo. Almeno quattro le vittime e una certezza: l’autorità religiosa sapeva ma non ha informato l’autorità civile.

A cura di Natascia Grbic

Foto da YouTube

C'è un dato di fatto nella vicenda che ha portato all'arresto di Mirko Campoli, il professore di religione arrestato con l'accusa di aver violentato quattro ragazzini di età compresa tra dieci e quattordici anni. L'autorità religiosa sapeva, aveva ricevuto delle segnalazioni: nonostante questo non ha denunciato e non ha trasmesso gli atti alla procura di Tivoli, che ha cominciato a indagare quando un ragazzo, diventato maggiorenne, ha deciso di denunciare.

Fanpage.it ha parlato con Francesco Zanardi, presidente di ‘Rete L'Abuso' associazione che da anni si occupa delle vittime di violenza. "Sono casi noti e questo non è l'unico – ha dichiarato – ce ne sono a decine ma non succede nulla finché non scoppia il caso mediatico. Speriamo ci sia una presa di posizione dello Stato dato che in questo caso è la stessa magistratura ad attaccare la Chiesa per aver coperto l'accaduto".

Il procuratore di Tivoli Francesco Menditti, durante una conferenza stampa, non ha avuto mezzi termini nel dire che quello in cui si è trovato a indagare è "un clima di omertà ambientale molto simile a quello mafioso". Alla Curia erano arrivate segnalazioni su Campoli già diverso tempo fa, tanto che lo aveva sollevato dall'incarico di professore di religione. Il 46enne, lungi dall'essere intralciato in qualche modo, era andato a lavorare in una comunità per minori vittime di abusi. Uno dei ragazzini che lo ha denunciato, viene proprio da lì.

"Negli altri paesi i cattolici chiedono sicurezza per i loro figli – continua Zanardi – in Italia i parrocchiani si sentono accerchiati e attaccano la vittima. Non esiste un obbligo di denuncia da parte dei civili e questo diventa problematico sia per noi associazioni sia qualora il Papa dicesse ai vescovi di denunciare. Loro non possono se non lo fa la vittima".

Mirko Campoli è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Tivoli e ora si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Ex dirigente di Azione Cattolica Ragazzi e personaggio ben noto all'interno della Curia, è ritenuto essere un pedofilo seriale: e non è escluso che le vittime possano essere di più di quelle che hanno denunciato.