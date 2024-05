video suggerito

Prof arrestato per pedofilia finisce in carcere: ospitava persone in casa mentre era ai domiciliari L’ex professore Alessandro Frateschi finisce in carcere. Riceveva visite mentre era ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su minori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Rosario Federico

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto archivio

Finisce in carcere Alessandro Frateschi, l'ex professore di religione arrestato con l'accusa di pedofilia dopo le denunce di alcuni suoi studenti. L'uomo continuava a ricevere visite in casa a Terracina nonostante fosse sottoposto ai domiciliari con il divieto di contatti esterni. Il giudice del Tribunale di Latina ha così disposto l'aggravamento della misura cautelare per il cinquantenne. Dopo alcune verifiche effettuate nelle ultime settimane dai carabinieri, Frateschi è stato trasferito in carcere su disposizione della giudice Laura Morselli. L'udienza preliminare del processo per abusi sessuali è in programma per venerdì 24 maggio.

Gli investigatori hanno documentato con le telecamere diverse visite, fatte da varie persone, a più riprese, nella casa in cui Frateschi era agli arresti domiciliari da quasi un anno. L'abitazione era un'altra rispetto a quella dove viveva insieme ai figli e a sua moglie, così come era stato indicato dai giudici nel momento in cui è avvenuto l'arresto l'anno scorso.

Due suore e due psicologi erano a conoscenza degli abusi sessuali del prof

Secondo quanto ricostruito fino a questo momento dalle indagini ad essere a conoscenza dei presunti abusi sessuali compiuti dal diacono erano almeno quattro persone, due suore e due psicologi, che avrebbero taciuto su tutto. L'insegnante pare sia stato contattato da una prima religiosa, che non lo ha denunciato. Stessa cosa anche l'altra suora, che frequentava la stessa casa famiglia di Frateschi. L'udienza preliminare è ripresa venerdì 5 aprile con l'audizione davanti al giudice di tre delle cinque vittime delle presunte violenze, in modalità protetta con il supporto di uno psicologo e i minori hanno confermato le accuse nei confronti del loro ex insegnante di cinquant'anni. La prossima udienza è fissata per il 24 maggio.

Il racconto di una ragazza e di suo fratello

Una giovane, che abitava in una casa famiglia insieme a suo fratello, ha testimoniato riguardo agli abusi che quest'ultimo avrebbe subito e di aver conosciuto il professore. Il ragazzo ha trascorso le vacanze di Natale in casa dell'insegnante. E in quell'occasione si sarebbero consumate le violenze denunciate dai giovani ai carabinieri.

La confidenza era avvenuta con una psicologa, con l'intenzione di rivolgersi alle forze dell'ordine, cosa che non gli è stata permessa. L'adolescente avrebbe poi raccontato lo stesso allo psicologo di un'altra casa famiglia, che si sarebbe poi confrontato con una suora: anche in questi casi non sono partite le denunce. Solo poi con le denunce arrivate dal liceo Majorana, che hanno acceso i riflettori della Procura sulla vicenda, il diacono è stato arrestato.