Produttore della trasmissione Forum a processo per molestie dopo la denuncia di una giovane giornalista L'uomo, sessant'anni, è stato allontanato da Mediaset. Ieri in aula la deposizione della ragazza: "Mi ha chiamato per un colloquio. Dopo tanti complimenti mi ha baciata e iniziato a palpare ovunque".

A cura di Redazione Roma

Una giornalista che lavora in Mediaset, trent'anni, ha denunciato uno dei produttori della storica trasmissione Forum per averla molestata sessualmente durante un colloquio. Trent'anni lei, sessanta lui, quando i due si trovano soli prima inizia con i complimenti ("Sei brava", "vedrai farai carriere", "lavori molto bene"), poi ha tentato di baciarla iniziando a palparla ovunque. La giovane si è riuscita a ritrarre respingendolo. Poi ha sporto denuncia. Ora l'uomo è stato rinviato a giudizio dalla quinta sezione del Tribunale di Roma, che ha accolto le richieste del pubblico ministero Stefano Pizza, e dovrà affrontare un processo. Il sessantenne si è sempre dichiarato innocente.

Ieri la ragazza ha raccontato in aula quanto accaduto, accompagnata a Piazzale Clodio dai genitori, che sono personaggi noti nel mondo della tv da quanto riportato dal Corriere della Sera, ma che sulla vicenda hanno voluto mantenere il massimo riserbo. I fati risalgono all'estate del 2022, quando la giovane giornalista ottiene un contratto a tempo determinato a Mediaset, va al colloquio perché interessata alla trasmissione gestita dal produttore, un nome importante nell'azienda, dove già lavora come assistente.

"Ho un appuntamento nello studio del produttore. Dovrebbe essere un colloquio sereno. E mi siedo tranquilla. La prima cosa che mi dice è quanto sono contenti del mio lavoro. Sei brava di qua, sei eccezionale di là. Insomma, mi fa un sacco di complimenti. Aggiunge che se continuerò così farò strada nella vita. Parole che mi hanno lusingata pur dando ad esse il giusto peso", sono le parole della testimonianza riportate dal Corriere.

Dopo il panegirico e i complimenti, le molestie, la fa alzare, la squadra, e poi le dice "stai bene fisicamente”. Dal complimento fuori luogo alla vera aggressione sessuale passano pochi secondi: "mi dà un bacio sulla guancia, poi mi mette le mani addosso. Provo a scostarlo, ma tenta di baciarmi in bocca. Sono rimasta scioccata. Ho preso le mie cose e me ne sono andata". Dopo che lo respinge le cose per lei a lavoro saranno sempre più difficili però: racconta che il clima si fa teso, vede che molti colleghi la evitano, si sente lei a essere in torto. Intanto il produttore è stato allontanato dall'azienda, in attesa almeno che termini il processo.