L'ha seguita alla stazione ferroviaria di Priverno, Comune in provincia di Latina, e qui ha tentato di stuprarla. Le sue grida l'hanno salvata, attirando l'attenzione di alcune persone presenti in zona, che hanno dato l'allarme, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Un'aggressione sessuale avvenuta tra le 22 e le 22.30 di sabato sera 12 giugno, ai danni di una ragazza di diciassette anni, che è riuscita a salvarsi grazie all'intervento di alcuni passanti, che sono stati attirati dalle sue urla con richiesta di aiuto. L'aggressore, un trentasettenne, è stato successivamente rintracciato e arrestato dai carabinieri, con l'accusa di violenza sessuale e adesso è rinchiuso nelle camere di sicurezza in attesa dell'interrogatorio di garanzia, in programma domani, martedì 15 giugno.

Aggredisce e tenta di violentare una minore, 37enne in manette

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della locale Stazione e dai colleghi di Sonnino intervenuti sul posto in ausilio, la vittima, che stava rientrando a casa dopo una serata trascorsa in compagnia di amici, è stata aggredita dall'uomo mentre stava passeggiando nei pressi della stazione ferroviaria di Priverno, in provincia di Latina. Dopo averla seguita per qualche isolato, il trentasettenne si è avvicinato, l'ha avvicinata e palpeggiata, prima di tentare di abusare sessualmente di lei. Le grida della ragazza hanno attirato l'attenzione di un gruppo di giovani, probabilmente della stessa comitiva della vittima, che hanno bloccato l'aggressore, evitando che scappasse e facesse perdere le proprie tracce, e chiamato i carabinieri. Oltre ai militari, sul posto è intervenuto il personale medico del 118, per accertarsi delle condizioni della diciassettenne. Fortunatamente da quanto si apprende la giovane non ha subito traumi fisici. Per l'uomo sono scattate le manette, dopo le procedure ed accertamenti di rito, è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida dell'arresto.