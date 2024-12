video suggerito

Principio di incendio al centro commerciale Tor Vergata, fumo in un negozio: evacuati tutti i clienti Il principio di incendio, sviluppatosi all'interno del punto vendita del marchio Action, è stato spento in pochi minuti. In quel momento il centro commerciale Tor Vergata era molto affollato: tutti i clienti sono stati fatti evacuare in via precauzionale.

A cura di Redazione Roma

(Welcome to Favelas)

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi – domenica 8 dicembre – nel Centro Commerciale Tor Vergata, alla periferia Sud-Est di Roma oltre il Grande Raccordo Anulare. Qui, si è sviluppato del fumo all’interno del punto vendita del marchio Action, discount di prodotti non alimentari come decorazioni per la casa, dolciumi, arredo, utensili, intimo, uomo, cosmetici, oggetti per l’ufficio, per la camera da letto, candele, fiori, prodotti per le pulizie, abbigliamento sport, giocattoli etc.

Da quanto si apprende si è trattato di un principio d’incendio spento in pochi minuti dallo stesso personale del negozio, a cui sono seguiti accertamenti. In quel momento il negozio era molto affollato, come tutto il centro commerciale in questo prime weekend di compere in vista delle feste di Natale. Tutti i clienti sono stati fatti evacuare in via precauzionale.

(Articolo in aggiornamento)