Principessa Ludovisi sfrattata dal Casino Aurora: “È stata la più brutta esperienza della mia vita” L’esecuzione dello sfratto è avvenuto questa mattina: dopo più di due ore, la donna è uscita dal Casino dell’Aurora insieme ai suoi cagnolini: “La verità verrà a galla”, ha detto.

A cura di Beatrice Tominic

A sinistra i carabinieri davanti all’entrata della villa prime dello sfratto, a destra la principessa Ludovisi a bordo del taxi dopo lo sfratto.

È stato eseguito questa mattina lo sfratto ai danni della principessa Rita Boncompagni Ludovisi. Poco prima delle ore 9, insieme all'ufficiale giudiziario, sono arrivati il fabbro e i carabinieri che hanno forzato la porta del Casino dell'Aurora, una delle ville storiche più famose della capitale che al suo interno ospita numerose opere d'arte, fra cui l'unico affresco realizzato da Caravaggio.

La donna è uscita soltanto qualche ora, dopo verso le 11.45, da una porta laterale: "La vita che ho trascorso con mio marito Nicolò è andata in fumo in meno di due settimane, da quando ho ricevuto la notizia dalla giudice – ha commentato la principessa Rita Jenrette Boncompagni Ludovisi – È stata la più brutta esperienza della mia vita, ma la verità verrà fuori".

E prima di salire sul taxi, insieme ai quattro barboncini, la principessa ha dichiarato di avere fede: "Come diceva Martin Luther King in un famoso discorso, la verità verrà fuori. Puoi mentire così tanto ma le macchinazioni alla fine verranno a galla".

Chi è la principessa Ludovisi, sfrattata dal Casino dell'Aurora

La donna, imprenditrice, attrice e giornalista texana e terza moglie del principe Nicolò, si era rifiutata di abbandonare la casa dopo la morte del marito, nel 2018. Il principe l'avrebbe indicata come avente diritto ad abitare nella villa, ma i figli (avuti da precedenti matrimoni), hanno contestato questa decisione ed è iniziata un battaglia legale al termine della quale è stato deciso di mettere all'asta la villa da 145 milioni di euro dopo che, nel 2021, la base d'asta era stata fissata a 471 milioni.

"La terza moglie di mio padre continua ad affittare l'immobile e a tenersi i soldi – avrebbe dichiarato il figlio del principe – Siccome i soldi sono anche miei, questo non è assolutamente possibile, più volte è stata invitata a non farlo. Lei non ci fa entrare da anni". Anche lui era presenta al Casino dell'Aurora per controllare l'esecuzione dello sfratto.