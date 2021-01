Una donna di trent'anni, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari per reati connessi allo spaccio di stupefacenti, ha deciso di evadere dalla sua abitazione di Primavalle – quartiere della periferia Nord di Roma – per festeggiare il Capodanno in strada.

Quando i carabinieri l'hanno vista camminare in mezzo alla strada l'hanno riconosciuta fermandola per un controllo in piazza Clemente IX nel centro del quartiere. Hanno così appurato con certezza quello che sospettavano: la donna aveva lasciato la sua casa in via Monti di Primavalle dove era ristretta. È stata così arrestata dai militari della Stazione di Montespaccato, che dopo l'identificazione l'hanno portata in caserma con l'accusa di evasione. Sarà giudicata lunedì con rito per direttissimo.

Controlli a tappeto in tutta Roma per il coprifuoco

La notte appena trascorsa è stata particolarmente impegnativa per le forze dell'ordine. Carabinieri, poliziotti e vigili urbani hanno vigilato sul rispetto delle normative anti covid e del coprifuoco, effettuando posti di blocco e controlli. Forse la trentenne di Primavalle pensava di sfuggire al pattugliamento del territorio, ma purtroppo per lei così non è stato.

27 multati: facevano festa in un albergo del centro

In un albergo del centro 27 persone sono state multate, dopo l'arrivo di una segnalazione anonima attorno alle 22.30. Quando la polizia è arrivata gli astanti ballavano e cenavano noncuranti delle regole ma purtroppo per loro il party privato e clandestino è finito in anticipo con l'arrivo delle forze dell'ordine che hanno identificato e multato tutti i presenti.

Ma tutto sommato i romani hanno fatto i bravi: su 1300 controlli effettuati dalla Polizia Locale solo "19 i casi per cui è scattata la sanzione per violazione delle disposizioni a tutela della salute pubblica". "Tra le persone sanzionate quattro giovani, tutti minorenni, fermati a piazza Santa Maria in Trastevere: un gruppo di ragazzi, con bottiglie di vetro in mano, alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi ma quattro sono stati fermati e identificati", si legge nella nota