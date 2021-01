Festa di Capodanno abusiva in un albergo al centro di Roma. Qualcuno ha segnalato il fatto in maniera anonima alla polizia e gli agenti sono intervenuti sul posto intorno alle 22,30. Sono state trovate 27 persone che ballavano e cenavano come se nulla fosse, in barba alle regole imposte dal governo per limitare i contagi da coronavirus. I partecipanti al veglione clandestino saranno multati. I veglioni erano vietati in tutti i ristoranti (chiusi nei giorni ‘rossi'), ma anche in tutti gli alberghi. Gli hotel, infatti, erano aperti nella serata di ieri, ma tutti gli ospiti erano obbligati a cenare in camera e non era consentito organizzare veglioni nella sala ristorante. Evidentemente un hotel del centro di Roma ha pensato di non rispettare le regole e farla franca. Una segnalazione anonima gli ha, è proprio il caso di dire, rovinato la festa.

Sei feriti per i botti di Capodanno a Roma

In tutta Italia a causa dei botti di Capodanno ci sono stati 79 feriti, di cui 23 ricoverati in ospedale, e un minorenne morto. Si tratta di un 13enne di Asti, deceduto all'interno di un campo nomadi intorno alla mezzanotte a causa dello scoppio di una batteria di petardi. Il numero totale dei feriti è in leggera diminuzione rispetto all'anno scorso (204 feriti, di cui 38 ricoverati).

Nello specifico a Roma e provincia sono 9 le persone rimaste ferite a causa dei fuochi d'artificio. Si tratta soprattutto di lievi ustioni in varie zone del corpo, soprattutto alle mani. Il più grave è un uomo dimesso dal pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni a causa di una contusione bulbare. Interventi della polizia si sono verificati a ponte Milvio, ma anche Velletri, ai Castelli Romani, e Fiumicino.