video suggerito

Paura in centro a Roma, turista ubriaco aggredisce barista e gli mette le mani al collo: denunciato Lo invita ad allontanarsi dal locale e gli si scaglia contro, aggredendolo: turista inglese di 38 anni ubriaco ferisce il barista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'intervento dei carabinieri al Circo Massimo.

Attimi di paura in pieno centro città ieri, martedì 9 aprile 2024. Un turista inglese di 38 anni, visibilmente ubriaco, ha aggredito un barista che lavora in un locale in via del Circo Massimo, nel corso del pomeriggio. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri della vicina stazione di Roma Aventino.

Cosa è successo: l'aggressione al barista

È un pomeriggio di primavera come tanti nella capitale. Scolaresche in gita e turisti si muovono nella città eterna, approfittando del bel tempo. Ma è stato proprio uno di loro a seminare la paura nella zona. Si tratta di un trentottenne inglese. Si trovava all'interno di un bar lungo via del Circo Massimo quando proprio il barista, vedendolo in evidente stato di alterazione fisica dovuta all'assunzione di alcol, lo ha invitato ad allontanarsi dal locale.

L'aggressione del turista

La reazione del turista non si è fatto attendere. Probabilmente infastidito dalla richiesta dal barista, lo ha aggredito, afferrandolo al collo e colpendolo di striscio ad una mano con una sedia. Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati i carabinieri della Stazione Roma Aventino. Ad allertarli alcuni passanti che si trovavano nei pressi del locale durante l'aggressione.

Leggi anche Il cane Cisco azzanna per la seconda volta una turista a Roma, la polizia dispone il sequestro

L'intervento dei militari al Circo Massimo

Una volta raggiunto e bloccato, il trentottenne è stato denunciato per lesioni personalida parte del proprietario del locale. Una volta formalizzata la denuncia in caserma, il barista è poi stato trasportato al vicino ospedale Fatebenefratelli.