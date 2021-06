Alle primarie del centrosinistra di Roma hanno votato almeno 45.000 cittadini alla chiusura dei gazebo alle 21.00. Proprio l'affluenza era uno dei punti interrogativi per stabilire il successo delle consultazioni della colazione. "Sono in corso le operazioni e stiamo ricevendo i risultati. Dai dati in arrivo posso dire che andiamo verso i 45mila partecipanti tra elettori in presenza e quelli online. A breve saranno ufficiali i dati dell'affluenza e poi i risultati", a comunicato il segretario romano del Partito Democratico Andrea Casu. L'asticella del successo era stata fissata a 40.000 votanti, un risultato dunque in linea con le aspettative degli organizzatori Certo sono numeri molto distanti da quei 100.000 votanti che nel 2013 portarono alla vittoria di Ignazio Marino, ma rispetto ai 43mila voti validi del 2016 (47mila votanti) nessun ulteriore crollo.

Ora è atteso il risultato che, tranne sorprese, dovrebbe confermare il candidato del Partito Democratico Roberto Gualtieri come candidato sindaco di Roma. Una sfida quella romana resa possibile dalla mobilitazione di circa 1000 volontari delle forze della coalizione di centrosinistra, con il confronto tra sette candidati per la candidatura a sindaco. Gli elettori sono stati chiamati anche a scegliere il candidato presidente in tredici municipi (in II e VIII sono stati confermati gli uscenti Del Bello e Ciaccheri).

I candidati alle primarie del centrosinistra a Roma

Oltre a Gualtieri i candidati sono Giovanni Caudo, ex assessore con Marino e poi minisindaco del III Municipio, l'indipendente Tobia Zevi, Paolo Ciani per DemoS, il consigliere comunale e parlamentare di Liberi e Uguali Stefano Fassina, la candidata di Liberare Roma Imma Battaglia e Cristina Grancio per il Partito Socialista, dove è approdato dopo l'elezione in Campidoglio con il M5S. I primi seggi scrutinati riportati da AdnKronos danno Gualtieri vincente con il 61% dei consensi seguito da Giovanni Caudo al 14%, Battaglia 7,6% Ciani 7,4%, Fassina al 5,4%, Zevi al 2,6% e Grancio all'1%.

Qualche polemica per sospette irregolarità ai gazebo

"Si sceglie il candidato sindaco del centro sinistra, che il voto sia una festa democratica, leale, trasparente. Da questa mattina alle 8 sono aperti i gazebo per scegliere il candidato sindaco del centro sinistra. Le primarie si fondano sulle regole ma soprattutto sui comportamenti leali tra i contendenti", aveva scritto Caudo su Facebook a metà giornata. Il riferimento in particolare a quanto accaduto in alcuni seggi di Centocelle. "Arrivano notizie di comportamenti sospetti in alcuni seggi – prosegue Caudo – frutto forse anche di disorganizzazione. Il mio auspicio e' che tutte le fasi del voto si svolgano secondo le regole e secondo i principi di lealtà. Che le primarie siano una festa di popolo, con tanta partecipazione e voglia di scegliere", ha sottolineato. "Fonti della coalizione" hanno successivamente spiegato all'agenzia Ansa che alcune difficoltà ci sono state per il voto dei ragazzi di 16 anni e per alcuni cittadini di origine straniera residenti a Roma perché non in possesso della tessera elettorale.

Letta: "Festa della democrazia il popolo del centrosinistra c'è"

"Stiamo dimostrando che il popolo di centrosinistra, il popolo democratico e progressista c'è, accetta il metodo che tutti insieme abbiamo scelto e partecipa alla scelta dei nostri candidati sindaci a tutti i livelli, laddove abbiamo scelto di fare così", così Enrico Letta dopo aver votato a Roma a Testaccio. "Per noi questo è un grande viatico in vista delle elezioni di ottobre. Aspettiamo i risultati di questa sera ma io posso già dire che questa è festa di partecipazione, che il popolo di centrosinistra c'è e questo per noi è un grandissimo stimolo e una grande responsabilità", ha aggiunto Letta. A suo avviso "i risultati delle primarie sono molto importanti. Stasera li guarderemo con grande attenzione e poi inizieremo la corsa. Vedo che c'è molta partecipazione sia a Roma, sia a Bologna".