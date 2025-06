video suggerito

Prima ondata di caldo dell’estate a Roma e nel Lazio, l’esperto: “Temperature fino a 38 gradi” Roma e Lazio dall’8 al 15 giugno sono nella morsa della prima ondata di caldo dell’estate 2025, che durerà per diversi giorni sull’Italia. Parla il meteorologo: “Temperature massime a 35 gradi e oltre, fino a 8 gradi sopra alla media stagionale”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Intervista a Flavio Galbiati Meteorologo di MeteoExpert

A cura di Alessia Rabbai

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima ondata di caldo dell'estate 2025 su Roma e Lazio riguarda la settimana che va da lunedì 8 a domenica 15 giugno. La colonnina di mercurio cresce, registrando temperature al di sopra della media stagionale tra cinque e otto gradi. Sulla penisola italiana imperversa l'anticiclone nordafricano, con picchi di caldo già dal fine settimana scorso al Sud. A parlarne intervistato da Fanpage.it è Flavio Galbiati di MeteoExpert che spiega cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni.

Caldo africano su Roma e Lazio, temperature fino a 38°C: le zone coinvolte

"Un'ondata di caldo non ha dei parametri ben definiti, ma se ne parla comunemente quando le temperature superano la media stagionale di cinque o sei gradi e il caldo persiste per alcuni giorni. A causa del cambiamento climatico le ondate di caldo non vengono portate dall'anticiclone delle Azzorre, che fino a circa vent'anni fa rendeva l'estate del Mediterraneo mite e con temperature sopportabili. Da quando prevale l'alta pressione nordafricana, masse d'aria provenienti dal deserto del Sahara fanno arrivare i valori a picchi molto elevati.

In questo periodo inoltre siamo vicini al soltizio d'estate, ciò contribuirà ad un aumento delle temperature per tutta la settimana. A partire da giovedì a Roma i valori potrebbero arrivare a massime di 35 gradi e oltre, fino a sabato, con temperature fino a 38 gradi in altre zone del Lazio. Temperature che sono già da diversi giorni al di sopra della media stagionale al Centro-Sud. Stavolta l'ondata di caldo interessa tutta l'Italia, con punte previste ancora più alte. In queste condizioni anche le temperature notturne tendono ad aumentare, senza scendere al di sotto dei 22 gradi, e cresce anche la sensazione di disagio percepita.

Quanto durerà l'ondata di caldo intenso a Roma e nel Lazio

Quanto durerà la prima ondata di caldo dell'estate? "Sicuramente per l'intera settimana, forse anche per l'inizio della prossima. Il caldo imperverserà almeno fino a mercoledì 18 giugno, quando le temperature nel Centro Italia dovrebbero tornare più vicine alla media, anche se non ci sarà un'ondata di aria fresca". L'estate però deve ancora ufficialmente entrare sabato 21 giugno, si prospetta una stagione bollente.