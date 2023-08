Prima di campionato per la Roma, aggredisce un poliziotto: arresto e daspo per un 30enne Il 30enne ha colpito con violenza un poliziotto intervenuto per placare una lite fra lui e un altro gruppo di tifosi: arrestato. Per lui iniziata la procedura di Daspo.

A cura di Beatrice Tominic

Polizia allo stadio Olimpico il 19 marzo 2023.

Prima giornata di campionato, primo arresto. Questo il bilancio della partita di domenica scorsa, 20 agosto 2023, disputata allo stadio Olimpico fra Roma e Salernitana. L'uomo, un trentenne, stava litigando animatamente con un gruppo di tifosi. Un poliziotto, che era in servizio in occasione della partita e che aveva assistito alla scena, è intervenuto: è a quel punto che il trentenne lo ha colpito con violenza.

L'arresto del ragazzo di trenta anni

Il trentenne è stato arrestato immediatamente, colto in flagranza di reato perché gravemente indiziato di aver causato delle lesioni personali gravi ad un agente. I fatti sono avvenuti nell'intervallo, fra il primo e il secondo tempo della partita.

A seguito della violenta lite con il gruppo, sia il ragazzo arrestato che gli altri tifosi sono andati in infermeria. Nella struttura sono stati raggiungi dagli agenti del commissariato di Prati, in servizio per gestire l'ordine pubblico e la sicurezza nel corso dell'incontro fra Roma e Salernitana. È stato in quel momento che il tifoso si è scagliato contro i tre agenti: li ha insultati e aggrediti. In particolare, ha colpito uno di loro al volto e alle braccia.

Il poliziotto in ospedale e il tifoso in questura: arriva il Daspo

Il poliziotto ferito dalla furia del tifoso è stato trasportato in ospedale. Il trentenne, invece, dopo essere stato bloccato dagli altri poliziotti, è stato accompagnato al Posto di Polizia dello Stadio e, dopo gli atti di rito, è stato arrestato perché gravemente indiziato di aver violato l’articolo 583quater (Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive).

Sotto richiesta della Procura di Roma, il gip ha convalidato la misura pre-cautelare adottata dagli agenti di via Ruffini. Nel frattempo, parallelamente, è stato avviato il procedimento per il provvedimento del Daspo, cioè il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, a carico del trentenne.