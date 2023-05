Previsioni Roma e Lazio giovedì 18 maggio 2023: continuano le piogge e i temporali Temperature miti sulla regione Lazio, dove oggi è attesa un’altra giornata da allerta meteo gialla sulle province del viterbese, del reatino e del frusinate.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora pioggia a Roma e nella regione Lazio oggi, giovedì 18 maggio 2023. Sebbene le temperature restino miti, con minime che non scendono sotto agli 11 gradi e massime che sfiorano i 20, il cielo è nuvoloso su tutta la regione e sulla maggior parte delle province laziali sono previste piogge, da sparse a isolate. Soprattutto nelle zone più a nord e su quelle appenniniche, nelle province di Viterbo, Rieti e Frosinone, il maltempo caratterizza la giornata e l'allerta meteo resta di colore giallo.

L'allerta meteo gialla giovedì 18 maggio su Viterbo, Rieti e Frosinone

Come si vede dalla cartina mostrata in alto, nel bollettino della Protezione Civile della Regione Lazio, la maggior parte delle zone della regione Lazio è interessata dall'allerta di colore giallo. Fatta eccezione per la zona D, con cui si indicano i bacini di Roma e la zona F, quella dei bacini costieri del sud, il rischio di criticità idrogeologica resta alto. Le zona a rischio, dove anche oggi si prevede allerta gialla, sono la A, dei bacini costieri del nord; la B, il bacino del medio Tevere; la C, che comprende l'Appennino di Rieti; la E, dell'Aniene e la G, il bacino del Liri.

Le previsioni meteo sulla capitale

Roma è una delle poche zone in cui, per oggi, non è prevista allerta gialla. Nonostante questo, anche la capitale è interessata da piogge per quasi l'intera giornata. Le prime precipitazioni arrivano fin dalle prime ore della mattina, come scrive Il Meteo.it e, quasi incessantemente, caratterizzano tutto il giorno fino a metà pomeriggio, verso le 17. Il cielo resta, però, nuvoloso anche in serata. le temperature anche qui restano miti, fra i 15 e i 18 gradi.

Il tempo sulle province del Lazio giovedì 18 maggio 2023

Proprio come a Roma, nella giornata di oggi, anche a Latina, nonostante i bacini costieri del sud non siano compresi nelle zone di allerta, è prevista la pioggia. Il cielo, che nella provincia pontina alterna il sole alle nuvole per tutto il giorno, dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio, dalle 12 fino alle 15 circa porta pioggia. Le temperature sono miti, comprese fra i 14 e i 20 gradi.

Sulle altre province, esclusa qualche schiarita, nuvoloni grigi, piogge e temporali si alternano. A Viterbo, dove le temperature sono comprese fra i 12 e i 16 gradi, una tregua dalla pioggia soltanto dopo le 23. A Rieti, dove la minima scende di un grado e la massima è uguale al viterbese, i rovesci temporaleschi arrivano nel tardo pomeriggio, dopo le 17, mentre nel frusinate, dove le temperature si aggirano fra i 13 e i 18 gradi, il picco massimo è a metà giornata.