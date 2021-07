Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va dal 12 al 18 luglio registrano un cambiamento del quadro meteorologico, con il ritorno del matempo e temperature in calo. A attenderci le ultime giornate di sole e caldo, mentre giovedì e venerdì assisteremo al ritorno di piogge e grandinate che imperverseranno anche sulle regioni centrali e sul Lazio, con un vortice tempestoso che arriverà sull'Italia a partire da domani. I valori, se nei giorni scorsi sono arrivati a punte di 36 centigradi, scenderanno al di sotto dei 30, con giornate piacevolmente ventilate. Tireremo un sospiro di sollievo con aria più fresca, in arrivo dal Polo Nord insieme alla bassa pressione con il cedimento dell'alta pressione nordafricana. Ancora presto per dirlo con certezza, ma il tempo potrebbe rimanere perturbato anche nel corso del weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, martedì 13 luglio

Domani, martedì 13 luglio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo poco nuvoloso di notte, con nubi sparse al mattino, pioggia alternata a schiarite nel corso del pomeriggio e cielo sereno di sera. Situazione analoga sul resto dei capoluoghi di provincia, con nubi sparse su Frosinone, Latina e Rieti, mentre su Viterbo brillerà il sole.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 17 e domenica 18 luglio

È ancora presto per dire con certezza quali saranno le previsioni del meteo a Roma per il weekend di sabato 17 e domenica 18 luglio. Tuttavia al momento IlMeteo.it segnala nubi sparse con isolate piogge sulla Capitale, specialmente nel pomeriggio di domenica. Sabato sul resto del Lazio ci saranno nubi sparse su Latina, temporali su Rieti, Frosinone e Viterbo.