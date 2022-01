Previsioni meteo Roma lunedì 24 gennaio: tempo bello e freddo Un’ondata d’aria gelida che farà scendere le temperature sarà la caratteristica più interessante della settimana. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per lunedì 24 gennaio.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 24 gennaio, registrano tempo bello e freddo. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it la caratteristica principale della settimana sul fronte meterologico sarà qualla che riguarda le temperature, in calo ovunque in Italia e anche nel Lazio. Ciò a causa di un'incursione di aria gelida proveniente dai Balcani, che farà precipitare la colonnina di mercurio. Il tempo nei prossimi giorni sulla Capitale resterà soleggiato, con la comparsa di nubi e precipitazioni passeggere nella giornata di venerdì e ancora un weekend all'insegna del bel tempo sabato e domenica. In alcune regioni italiane e anche nel Lazio sono previste nevicate, ma ciò non riguarderà Roma.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì 24 gennaio

Oggi, lunedì 24 gennaio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Le temperature nella Capitale oscilleranno tra minime di 4 e massime di 12 gradi centigradi. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con cielo sereno sui capoluoghi di provincia e poco nuvoloso su Frosinone. Le città più fredde saranno appunto Frosinone, Rieti e Viterbo, dove le minime scenderanno rispettivamente a -1, -3 e -1 gradi centigradi di notte e al mattino presto.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 29 e domenica 30 gennaio

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 29 e domenica 30 gennaio registrano ancora tempo bello, con il sole che splenderà indisturbato e velato solo da qualche nuvola passeggera. Nella Capitale le temperature oscilleranno tra minime di 4 e massime di 13 gradi centigradi, con vento che soffierà moderato. Tempo bello e soleggiato anche nel resto del territorio regionale.