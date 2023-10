Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 6 ottobre: temperature miti e ancora sole Sole e temperature estive nella Regione Lazio: da una minima di 14 gradi, si arriva alla massima di 28 a Roma. Cielo limpido quasi ovunque, ma non mancano le nuvole passeggere.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo sereno anche in questo primo venerdì del mese, 6 ottobre. Anche oggi, come nei giorni scorsi, il cielo appare abbastanza limpido e con la presenza di sole in gran parte delle province della regione. Le temperature, anche oggi, sono miti, comprese fra i 14 gradi di minima attesi a Rieti e Viterbo e i 28 gradi centigradi di massima che si registrano nella Capitale. Venti deboli su tutta la regione.

Il meteo oggi a Roma

Ancora una volta Roma è la provincia più calda della regione Lazio: il termometro oscilla fra i 15 e i 28 gradi centigradi. La minima si percepisce soltanto nelle prime ore della mattina. Attenzione, però: come scrive Il Meteo.it, le temperature sono in aumento nei prossimi giorni. Per la giornata di martedì prossimo si attendono massime che si aggirano intorno ai 32 gradi: molto caldo, troppo caldo per la stagione autunnale in cui ci troviamo.

Previsioni e temperature nelle altre province

La temperatura minima di oggi si registra nel viterbese e nel reatino, dove il termometro scende fino ai 14 gradi centigradi. Nel primo caso la temperatura massima si aggira intorno ai 26 gradi. Nel viterbese, invece, le temperature massime superano di un grado. Inoltre nel cielo, nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio fanno capolino delle nuvole.

Tanto sole anche, invece, anche a Latina e Frosinone dove, nella giornata di oggi, il termometro si sposta, rispettivamente, fra i 16 e i 27 e i 17 e 27 gradi centigradi. Qualche nuvola, nelle zone del capoluogo ciociaro, soltanto in tarda serata. Temperature progressivamente in aumento nei prossimi giorni anche nelle province: a Latina si potrebbe tornare a raggiungere nuovamente i 30 gradi lunedì.