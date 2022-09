Previsioni meteo Roma e Lazio venerdì 16 settembre: cielo sereno e venti forti Allerta gialla per il forte vento nel Lazio. Temperature massime fra i 23 e i 27 gradi, cielo sereno a Roma, nuvole e pioggia nelle altre province.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, sabato 17 settembre 2022, il cielo su Roma e l'intera regione Lazio è sereno, ma sono attesi venti di burrasca molto forti: nel pomeriggio di ieri, il Dipartimento della Protezione Civile del Lazio ha diramato una nota per comunicare un'allerta meteo di livello giallo per venti di burrasca molto forti. Il clima, invece, si conferma ancora mite con temperature comprese fra i 24 e i 27 gradi: il cielo sereno, solo con qualche nuvola sulle province del sud e pioggia, invece, a Rieti e Viterbo.

Previsioni meteo Roma sabato 17 settembre

Il vento previsto d'allerta meteo della Protezione Civile non risparmia neanche la città di Roma. Qui per oggi è atteso un cielo sereno e il bel tempo: soltanto fra le 14 e le 17 del pomeriggio, come scrive il Meteo.it arrivano le nuvole a coprire il cielo. Le temperature previste ondeggiano fra i 18 gradi centigradi di minima e i 27 di massima.

Previsioni meteo e temperature sulle province del Lazio

Attese, oltre al forte vento, anche alcune precipitazioni piovose su Viterbo e Rieti. Qui le piogge arrivano dopo le 14 e si manifestano per un paio d'ore, prima di permettersi al cielo di riaprirsi con schiarite. Situazione simile anche a Rieti, dove, però, le prime piogge arrivano già nelle prime ore del giorno, a partire dalla notte e si placano soltanto verso le ore 17. Le temperature si aggirano, rispettivamente, fra 13 e 24 nel viterbese e 12 e 23 nel reatino.

Diversamente, invece, a Latina il tempo è nuvoloso fino al tardo pomeriggio e a Frosinone le prime piogge partono nella prima mattina. Nella provincia pontina le temperature restano piuttosto alte e si aggirano fra i 21 e i 26 gradi, mentre nel frusinate fra i 20 e i 26.