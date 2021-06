Riecco la pioggia: per il tardo pomeriggio di oggi sono previsti infatti temporali, anche di forte intensità, sulla città di Roma e in generale su tutto il Lazio. La pioggia arriverà sicuramente, ma i principali siti di previsioni meteo non concordano in merito all'orario previsto delle precipitazioni: secondo il sito dell'Aeronautica militare, a Roma dovrebbe cominciare a piovere intorno all'ora di pranzo, con il picco dell'intensità che dovrebbe essere raggiunto tra le 14 e le 17. In serata, intorno alle 20, dovrebbe smettere di piovere, ma il cielo resterà nuvoloso. Le temperature sono comprese tra i 19 e i 23 gradi. Secondo le previsioni del sito 3bMeteo, invece, dovrebbe cominciare a piovere forte intorno alle 17 di oggi. Dalle 20, anche in questo caso, previsto un miglioramento. Secondo il Meteo.it, infine, dovrebbe cominciare a piovere intorno alle 14, ma il vero e proprio temporale dovrebbe abbattersi intorno alle ore 20 sulla Capitale. Queste previsioni sono aggiornate alle 7 di oggi, mercoledì 8 giugno.

Il tempo resterà instabile: non sono escluse precipitazioni anche nel fine settimana

Nei restanti giorni della settimana il tempo resterà instabile su tutta la regione e non sono escluse precipitazioni anche nel fine settimana. Le temperature si manterranno fresche, con le massime che non dovrebbero superare i 25 gradi nelle ore più calde della giornata. In generale le condizioni meteorologiche rimaranno instabili e la prima vera ondata di caldo ancora non è prevista almeno fino alla prossima settimana (seppure le previsioni siano ancora incerte, non sembra tuttavia prevista un'inversione di tendenza neanche nei prossimi giorni).