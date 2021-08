Previsioni Meteo Roma e Lazio, temperature più fresche. Ma domani torna il caldo africano Il caldo estremo tornerà già a partire da domani, quando le massime toccheranno i 35 gradi (temperatura percepita 35 gradi). L’allerta a Roma sarà di livello 1 e colore giallo. Per gli altri giorni della settimana previsto sole e temperature sempre al di sopra dei 30 gradi. Nessuna pioggia prevista nei prossimi giorni.

A cura di Enrico Tata

Tregua momentanea dal caldo africano. Oggi a Roma le temperature saranno più gradevoli, con le massime che non supereranno i 30 gradi nelle ore più calde. Questa situazione meteorologica è certificata anche dal bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute: bollino verde, allerta di livello 0, sia ieri che oggi. Alle 8 il termometro ha segnato 24 gradi, mentre alle 14 raggiungerà i 29 gradi, con temperatura percepita intorno ai 30 gradi. Il caldo estremo, però, tornerà già a partire da domani, quando le massime toccheranno i 35 gradi (temperatura percepita 35 gradi). L'allerta sarà di livello 1 e colore giallo. Per gli altri giorni della settimana previsto sole e temperature sempre al di sopra dei 30 gradi. Bollino verde a Rieti e Viterbo, mentre a Latina e Frosinone è prevista un'allerta di livello 1, bollino giallo, per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto.

Italia spaccata in due, temporali al Nord

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, l'Italia sarà spaccata in due: sole e caldo al centro e al Sud e temporali anche frequenti al Nord. "L'anticiclone africano infatti risulterà sempre più forte nella parte più meridionale della sua struttura mentre nel suo lato più settentrionale si lascerà ancora scappare qualche refolo d'aria più fresca ed instabile", spiegano i meteolorogi. Inoltre, continuano, la settimana potrebbe "concludersi con il ritorno dei temporali sulle regioni settentrionali che potrebbero seriamente compromettere la giornata di domenica 8 agosto". Per quanto riguarda il Lazio, non sono previste precipitazioni almeno fino all'inizio della prossima settimana.