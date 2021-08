Previsioni meteo Roma e Lazio, stop al caldo torrido: arriva il fresco, ecco quando Tra martedì e mercoledì a Roma si tornerà a respirare, dopo quattro giorni con le massime che sono schizzate a oltre 37/38 gradi. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, tra martedì 17 e mercoledì 18 agosto arriveranno in Italia da Nord correnti di aria molto meno calda e qualche forte temporale. Entro giovedì tutta la penisola verrà ‘rinfrescata’ e forse anche bagnata da qualche pioggia.

A cura di Enrico Tata

Di piogge, per ora, non se ne parla o almeno sono assenti sulle previsioni dei principali siti meteo. Ma da metà della prossima settimana le temperature diventeranno almeno accettabili e torneranno in linea con la media del periodo. Tra martedì e mercoledì a Roma si tornerà a respirare, dopo quattro giorni con le massime che sono schizzate a oltre 37/38 gradi. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, tra martedì 17 e mercoledì 18 agosto arriveranno in Italia da Nord correnti di aria molto meno calda e qualche forte temporale. Entro giovedì tutta la penisola verrà ‘rinfrescata' e forse anche bagnata da qualche pioggia. Il clima sarà quindi molto più gradevole negli ultimi giorni di agosto anche nella Capitale, con le massime che la prossima settimana potrebbero tornare sotto i 30 gradi.

L'anticiclone Lucifero lascerà l'Italia a metà della prossima settimana

Per i meteorologi del sito 3BMeteo.com, l'anticiclone africano Lucifero verrà spazzato via tra martedì e mercoledì, con temporali che coinvolgeranno anche il centro e il Sud Italia. "L'aria decisamente più fresca al seguito del fronte favorirà un apprezzabile calo delle temperature, entro mercoledì anche al Sud peninsulare, mettendo definitivamente fine alla canicola di agosto, ad eccezione soltanto di alcune aree interne della Sicilia", spiegano gli esperti. Nella seconda parte della settimana l'alta pressione potrebbe tornare sul cento e Sud Italia, ma si tratterà dell'anticiclone delle Azzorre, che quindi porterà temperature molto più fresche rispetto a quelle causate da Lucifero. Insomma, questa fortissima ondata di calore da bollino rosso potrebbe avere le ore contate.