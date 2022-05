Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 7 maggio 2022: weekend di pioggia e maltempo Ancora maltempo sulla regione Lazio: attesi temporali a Roma e Latina, ma piove anche nel frusinate e nel viterbese. Nuvole a Rieti: la pioggia qui è prevista per domani.

A cura di Beatrice Tominic

Non si placa il maltempo che ha colpito la capitale e la regione Lazio negli ultimi giorni: anche questo weekend è destinato ad essere contrassegnata dai cieli coperti e da piogge, più o meno forti, su tutti i territori e le province della regione Lazio. Le temperature restano miti, comprese fra i 9 e i 19 gradi, nonostante manchino i raggi solari a riscaldare e ad illuminare questa giornata cupa.

Previsioni meteo a Roma: arriva il temporale

Per la giornata di oggi, sabato 7 maggio, si prevede l'arrivo di un forte temporale nella città di Roma a cui segue, però, qualche schiarita. Il meteo del giorno, come mostra il sito Il Meteo.it, viene presentato con nubi scure, piogge e persino una minacciosa saetta: le condizioni meteorologiche peggiori si attendono per il primo pomeriggio, verso le 15. Dopo una prima schiarita, attesa fra le 21 e le 23, torna di nuovo la pioggia in tarda serata. Le temperature restano comprese fra i 15 e i 20 gradi.

Previsioni meteo nel Lazio: ancora maltempo

Altri rovesci temporaleschi sono previsti nei territori pontini per tutto il pomeriggio, ma le prime piogge arrivano già in tarda mattinata e continuano, senza placarsi, fino alla giornata di domani. Anche se meno violente, sono attese piogge anche nelle province di Frosinone e Viterbo per tutto l'arco della giornata, con peggioramenti soprattutto nella serata, per quanto riguarda la zona del frusinate. Nel viterbese, invece, il cielo sembra tornare sereno a partire dalle 22, ma resta coperto.

Si salva, invece, per tutta la giornata di oggi, la provincia di Rieti: il cielo, poco nuvoloso o con nubi sparse, diventa coperto soltanto in serata, mentre la pioggia arriverà domani.