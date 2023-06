Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 3 giugno: anche oggi cielo nuvoloso, niente estate Il tempo sulla città di Roma sarà instabile, ma non sono previste precipitazioni durante l’arco della giornata. Il cielo sarà tendenzialmente coperto, con i venti che saranno moderati e le temperature comprese tra 17 e 27 gradi.

A cura di Enrico Tata

Niente da fare: anche oggi, sabato 3 giugno, il tempo sulla città di Roma sarà instabile, ma non sono previste precipitazioni durante l'arco della giornata. Il cielo sarà tendenzialmente coperto, con i venti che saranno moderati e le temperature comprese tra 17 e 27 gradi. Il tempo sarà instabile su tutto il Lazio e anche sulle coste. Non sarà con tutta probabilità, quindi, una giornata piacevole da trascorrere al mare. Il sole potrà fare capolino, talvolta, ma in generale saranno le nuvole a caratterizzare la giornata.

Il tempo oggi a Roma: i meteorologi divisi

Secondo le previsioni di MeteoAm, il meteo dell'Aeronautica Militare, il cielo sarà coperto lungo tutto l'arco della giornata a Roma, ma non pioverà. Per quanto riguarda 3BMeteo, cielo poco nuvoloso durante la mattinata, ma intorno all'ora di pranzo e soprattutto nel pomeriggio potrebbe piovere. Più ottimiste le previsioni sul sito IlMeteo.it, secondo cui le nuvole svaniranno in tarda mattinata.

Le previsioni per la prossima settimana

Stando alle previsioni degli esperti del sito IlMeteo.it, la prossima settimana sarà caratterizzata ancora una volta da un tempo instabile. Al Sud c'è l'anticiclone africano che tenta di estendersi sull'Italia e a Nord c'è l'anticiclone delle Azzorre. L'Italia, spiegano i meteorologi, "si trova in una fascia dove la pressione di mantiene bassa, schiacciata appunto tra queste due figure atmosferiche, dove permane un flusso perturbato che continua a mantenere molto instabili le condizioni meteo". È ancora troppo presto per avere previsioni certe, ma è possibile il verificarsi di temporali e grandinate di forte intensità.