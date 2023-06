Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 24 giugno 2023: temperature oltre 30 gradi e pioggia Allerta meteo di colore giallo nella regione Lazio oggi, sabato 24 giugno 2023. Piogge sparse in tutte le province e picchi di calore elevati oltre i 30 gradi.

Temperature oltre i 30 gradi, pioggia e temporali: questo il tempo previsto per il prossimo weekend, compresa la giornata di oggi, sabato 24 giugno 2023. Il sole, quando si fa strada fra le nuvole, è cocente. Ma come emanato nel pomeriggio di ieri, venerdì 23, dal Dipartimento di Protezione civile si prevede allerta meteo di colore giallo per maltempo.

Nel bollettino di condizioni meteorologiche avverse diffuso, si prevede brutto tempo, con pioggia e temporali per la giornata di oggi e per le successive 6-9 ore con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale nell'arco della giornata, da deboli a moderate.

Le previsioni meteo a Roma oggi sabato 24 giugno 2023

Cielo nuvoloso con piogge isolate per la giornata di oggi, sabato 24 giugno, a Roma. Lontano dalle nuvole, una volta schiuso il cielo, però, il sole riesce a splendere e a scaldare: si prevede molto caldo. Le temperature oscillano fra i 19 e i 33 gradi centigradi, come riporta Il Meteo.it.

Le previsioni meteo nel Lazio

Temporale e piogge violente attese, invece, nel reatino dove il sole si mostra timido in una giornata oscurata dalle nubi. Le temperature nella zona più appenninica del Lazio sono leggermente più basse, comprese fra i 18 e i 28 gradi. A Viterbo, dove il termometro oscilla fra i 18 e i 27, invece, sole e nuvole convivono per tutte le ore della giornata.

Sole a Frosinone dove, a partire dal primissimo pomeriggio, si alternano pioggia e schiarite e, nel pomeriggio, frequenti e diffuse precipitazioni sparse. Piogge e schiarite nel pomeriggio anche a Latina, a partire dalle ore 15. Le temperature, rispettivamente, sono comprese fra i 21 e i 32 gradi per i territori del frusinate e fra i 20 e i 30 del capoluogo pontino.