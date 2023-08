Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 19 agosto 2023: temperature in aumento, caldo da bollino rosso L’anticiclone Nerone riporta il caldo e le ondate di calore sulla regione Lazio e la capitale: bollino rosso a Roma, Latina e Rieti. Arancione a Viterbo e Frosinone.

A cura di Beatrice Tominic

L'anticiclone Nerone torna nella regione Lazio e porta con sé aumento delle temperature e caldo da bollino rosso in molte delle province. Nella capitale, a Rieti e a Latina, il livello di emergenza sarà massimo. Nelle altre province, invece, quelle di Viterbo e Frosinone, l'emergenza è da bollino arancione.

Un altro grande centro della regione preso in considerazione dai tipici bollettini emanati dal Ministero della Salute è quello di Civitavecchia, nonostante non sia una provincia: qui il bollino non va oltre il giallo.

Previsioni meteo a Roma sabato 19 agosto

La capitale è probabilmente la città che risente maggiormente delle ondate di calore. Il termometro oggi arriva a segnare 36 gradi centigradi. Come scrive il Meteo.it, la minima invece non scende sotto i 21 gradi. Il cielo resta terso, con il sole che, con i suoi raggi, riscalda l'intera zona.

Il tempo sulle altre province del Lazio

Come anticipato, però, Roma non è l'unica città contrassegnata da bollino rosso. Stessa sorte tocca anche a Rieti, dove il termometro oscilla fra i 18 e i 33 gradi in una giornata in cui sono assenti precipitazioni e sono presenti soltanto venti deboli e molto deboli. Emergenza da bollino rosso anche nel capoluogo pontino dove, invece, le temperature sono comprese fra i 22 e i 34 gradi: qui, complice forse la vicinanza con il mare, nel pomeriggio si sviluppano venti moderati.

I territori in provincia di Viterbo e Frosinone, invece, sono contrassegnati da bollino arancione dove, in entrambi i casi, le temperature sono comprese fra i 20 e i 34 gradi. Nel viterbese, il picco massimo di temperatura si raggiunge fra le ore 12 e le 19. Nel frusinate, nelle ore più calde, i venti si alzano fino a moderati.