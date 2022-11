Previsioni meteo Roma e Lazio sabato 12 novembre: nubi sparse e temperature in calo Tornano le nuvole: cielo coperto su tutta la regione Lazio. Le temperature scendono fino ai 7 gradi di minima di Rieti e Viterbo, massima di 18 gradi a Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Scendono ancora di qualche grado le temperature nella regione Lazio e sulla capitale: nella giornata di oggi, sabato 12 novembre 2022, le massime non superano i 18 gradi a Latina, mentre quelle minime si spingono fino a 7 di Rieti e Viterbo. Anche il cielo sembra tingersi di tinte più autunnali. Dopo il tempo sereno che ha caratterizzato gli ultimi due giorni, oggi il sole si nasconde dietro alle nubi su tutti i territori della regione.

Previsioni meteo a Roma oggi 12 novembre

Non fa eccezione la capitale dove, da metà mattinata fino al pomeriggio inoltrato, le nuvole sparse aumentano e il cielo finisce per apparire completamente coperto. Anche nella città eterna le temperature si abbassano: oggi si raggiunge una massima di 17 gradi centigradi, mentre la minima scende fino a 9.

Previsioni meteo Lazio: Rieti e Viterbo le città più fredde

Come anticipato, però, le città con le temperature più basse restano Rieti e Viterbo: in entrambe le città le minime registrate sono di 7 gradi, mentre le temperature massime di 14 gradi centigradi. In entrambi i territori, sia nel reatino che nel viterbese, il cielo si presenta completamente coperto e grigio dalle 9 circa della mattina fino alle 17, ma sembrano essere escluse piogge. Meno rigido il clima nel frusinate, dove le temperature sono comprese fra i 9 gradi di minima e i 16 di massima.

Anche a Frosinone il cielo è coperto, ma dal primo pomeriggio le nuvole si schiudono e, a poco a poco, torna il sereno. Qualche resistenza in più, invece, a Latina dove però le temperature sono più miti e si aggirano fra 12 gradi della minima e i 18 registrati come massima.