Previsioni meteo Roma e Lazio primo agosto: arriva Lucifero, temperature in aumento Tempo bello, con sole e caldo e temperature fino a 34 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì primo agosto. Arriva il nuovo anticiclone africano Lucifero.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, lunedì primo agosto, registrano sole e caldo, con temperature massime fino a 34 gradi. Come annunciano gli esperti de IlMeteo.it durante la prima settimana di agosto assisteremo ad una nuova ondata di caldo africano, con l'arrivo dell'anticiclone Lucifero, che avrà effetti pesanti sull'Italia e sulle regioni centrali. Le temperature aumenteranno nelle prossime ore con un'aria rovente e afosa, con valori fino a 5/6 gradi al di sopra della media stagionale. Tempo bello e valori alti anche nel weekend.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, lunedì primo agosto

Oggi, lunedì primo agosto, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo sereno e sole per l'intero arco della giornata. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è stato sgombro da nubi di notte, con sole e caldo al mattino, di pomeriggio e sereno alla sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 21 e massime di 34 gradi nelle ore più calde della giornata. Sul resto del territorio del Lazio la situazione sarà la stessa, con il sole che brillerà indisturbato per l'intero arco della gionata. Le massime raggiungeranno i 34 gradi a Viterbo, 33 a Latina, Rieti e Frosinone.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 6 e domenica 7 agosto

Il fine settimana di sabato 6 e domenica 7 agosto registra ancora bel tempo per Roma e Lazio, con temperature di nuovo in aumento. Il sole in entrambi i giorni brillerà disturbato solo da qualche innocuo annuvolamento passeggero ma non è prevista pioggia. Sulla Capitale cielo poco nuvoloso di notte, sereno e caldo al mattino, nel pomeriggio e di sera nella giornata di sabato, con punte di 35 gradi. Sole e caldo nel resto del territorio del Lazio, massime di 34 gradi a Viterbo e di 33 negli altri capoluoghi di provincia. Domenica su Roma cielo sereno di notte e sole al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera, massime a 37 gradi. A Viterbo e Frosinone cielo poco nuvoloso con massime di 34 gradi, poche nuvole e punte di 33 gradi a Rieti, sole e caldo e massime a 33 gardi a Latina.