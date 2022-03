Previsioni meteo Roma e Lazio per oggi 7 marzo: sole con qualche nube, in arrivo il gelo siberiano Nella giornata di oggi, lunedì 7 marzo, la città di Roma e la regione Lazio sono caratterizzate da giornate belle e fredde, come tutta la prossima settimana.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, lunedì 7 marzo, si apre una settimana con cielo limpido e gelo: l'aria fredda, in arrivo dalla Russia, torna nel nostro Paese insieme al gelido vento Burian (o Buran), che entro la fine della settimana porta un netto e repentino calo delle temperature su tutta la regione, facendoci allontanare dall'aria di primavera a cui, invece, ci avvicina il calendario.

Il tempo su Roma e il Lazio oggi, lunedì 7 marzo

Nella giornata di oggi, lunedì 7 marzo, nella regione Lazio il cielo appare limpido, soprattutto nel territorio del viterbese, con qualche leggera nuvola nella parte centrale del giorno nelle altre province, soprattutto su quelle più a sud cioè Latina e Frosinone dove, per la notte scorsa, era prevista anche qualche debole precipitazione piovosa. Stando a quanto scrive Il Meteo.it, infatti, anche sulla capitale si riscontra qualche nube nel corso della mattinata e nel tardo pomeriggio, mentre all'ora di pranzo fino alle 17 il cielo limpido sembra avere la meglio.

Temperature in calo: aumenta il freddo e arrivano venti gelidi dalla Siberia

Il vento Burian, che arriva dalle lande siberiane e dalle steppe kazake, è atteso anche nel nostro Paese. Nonostante il sole di questi giorni sembri mitigare il clima in vista di una serena primavera, i colpi di coda dell'inverno si fanno sentire: oltre all'arrivo del freddo della Russia previsto per la fine di questa settimana, le temperature continuano progressivamente ad abbassarsi. Nella giornata di oggi, lunedì 7 marzo, infatti, le province più fredde della regione Lazio, quella di Viterbo e quella di Rieti, registrano temperature comprese fra -4 e i 6 gradi come massima. Meno fredda di qualche grado la situazione attesa a Frosinone, che vede la minima di -1 e la massima di 9 gradi, a cui seguono la capitale fra gli 0 e i 10 gradi e, infine, il capoluogo pontino, fra i 2 e gli 11 gradi.