Previsioni meteo Roma e Lazio per oggi 4 marzo: piogge e rovesci con qualche schiarita Attese nella giornata di oggi precipitazioni piovose e rovesci, alternati da schiarite, su tutta la regione Lazio. Ma nel weekend, almeno sulla capitale, torna il sereno.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, venerdì 4 marzo, la settimana si chiude con un tempo grigio e cupo. Fin dalla mattina, infatti, la regione Lazio è interessata da precipitazioni piovose e rovesci che si abbattono su tutto il territorio, da nord a sud, su tutte le province.

I capoluoghi di provincia sono tutti interessati da piogge e rovesci a cui segue, poi, qualche schiarita. Diversamente, invece, la zona di Viterbo è caratterizzata per tutto il giorno delle precipitazioni piovose. Nella città di Roma, come si legge da Il Meteo.it, le precipitazioni si manifestano soprattutto nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, fino alle 22 della sera.

Pioggia e schiarite: le temperature previste per oggi

In questa giornata un po' umida, nella regione le temperature si aggirano da -2 gradi fino ai 14. La temperatura più bassa, complice forse anche il brutto tempo costante, è quella che si registra a Viterbo, dove la minima è di -2 e la massima di 10. Stessa massima per la zona di Rieti la cui minima, invece, registra un grado in più. Le temperature nel territorio di Frosinone, invece, si aggirano fra gli 1 e i 13 gradi, fra i 4 e i 13 anche la capitale mentre, infine, il capoluogo pontino sembra essere quello meno freddo, con pochi gradi di differenza, dai 3 ai 14.

Il sole torna nel weekend

Dopo questo venerdì piovoso, però, già nella giornata di domani è previsto il sole nella regione Lazio, fatta eccezione per le province più a sud, quelle di Frosinone e Latina, dove alla precipitazioni piovose seguono schiarite. Nelle zone di nord e centro, invece, nelle zone di Viterbo, Rieti e Roma, già da domani il cielo appare appena coperto, ma torna il sole, a poco a poco dappertutto, il sole.