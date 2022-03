Previsioni meteo Roma e Lazio per oggi 2 marzo: il sole riscalda le province della regione Per la giornata di oggi, mercoledì 2 marzo, nella città di Roma e nella regione Lazio è previsto un cielo sereno, m parzialmente nuvolo e temperature con minime di 0 gradi e le massime di 12.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di oggi, mercoledì 2 marzo, sulla regione Lazio è previsto un cielo sereno, con poche e leggere nuvole soltanto sulla città di Roma: in tutti gli altri capoluoghi di provincia, invece, i raggi del sole illuminano la regione. Le temperature, che ancora si aggirano fra gli 0 e i 12 gradi, sono mitigate dalla luce solare che comincia a riscaldare di più.

Freddo e vento sulle province della regione Lazio

Le temperature per la giornata di oggi, su tutte le province della regione Lazio si attestano fra gli 0 e i 12 gradi: la più fredda, in particolare, è quella di Viterbo, in cui la massima raggiunge appena gli 8 gradi, mentre le altre si attestano fra gli 0 e i 9 per Rieti, i 2 e i 9 per Frosinone, i 2 e i 10 per Roma e, infine, i 3 e i 12 per il capoluogo pontino. Il vento forte che ha già caratterizzato la giornata di ieri, inoltre, continuerà ad abbattersi ancora nelle zone di Viterbo, Roma e Frosinone, in alcuni casi più moderatamente.

Giovedì 3: abbassamento di temperatura e nuvole nel cielo

Nella giornata di domani, giovedì 3 marzo, invece, le temperature si abbassano di qualche grado, soprattutto nella provincia di Rieti, dove, ad esempio, le minime toccheranno anche i – 3 gradi mentre le massime si fermeranno a 9; in quella di Viterbo, dove con la minima arriverà a -2 e la massima a 10 e in quella di Frosinone, dove la minima raggiungerà i -1 e la massima gli 11. Nelle città di Roma e Latina, invece, la massima resterà di 12 gradi, mentre la minima scenderà a 5 gradi per la capitale e 3 per il capoluogo pontino. Su tutto il territorio regionale, però, è previsto cielo coperto con qualche raggio di sole.