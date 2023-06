Previsioni meteo Roma e Lazio oggi venerdì 2 giugno 2023: piogge sparse, temperature sotto 20 gradi Sole a Roma, temporali nelle zone appenniniche e al nord: queste le previsioni per oggi, 2 giugno 2023. Temperature in calo, con massime sotto ai 20 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Sole a Roma, qualche nuvola a Latina e temporali a Viterbo, Rieti e Frosinone: il tempo oggi, 2 giugno 2023, appare diverso in quasi ogni zona della regione Lazio. Diversi, di conseguenza, i modi per celebrare la Festa della Repubblica che ricorre oggi. Se qualche provincia permette la tradizionale fuga di fine primavera al mare, in altre occorre uscire armati di cappuccio e ombrello. Anche le temperature, già in calo, variano da zona a zona: la minima è di 12 gradi centigradi e si registra a Rieti, mentre la massima di 27 è prevista a Roma.

Le previsioni meteo a Roma oggi venerdì 2 giugno 2023

Come riporta Il Meteo.it, oggi nella capitale splende il sole. Qualche nuvola è prevista soltanto nella prima fase della mattinata e poi nella tarda serata: non c'è da preoccuparsi, il tempo resta abbastanza sereno e stabile su tutta la zona. Anche le temperature sono piuttosto miti: la minima si aggira sui 18 gradi, la massima sui 27.

Le previsioni meteo nel Lazio

Quasi come la capitale, si attesta Latina: qui le temperature sono comprese fra una minima di 18 e una massima di 26 gradi. Il cielo resta abbastanza limpido, ma con qualche nuvola in più che nella capitale. Situazione diversa, invece, quella nelle altre tre province, Viterbo, Rieti e Frosinone, che sono bagnate da temporali con un'intensa attività elettrica e tanta pioggia.

Nel viterbese i primi temporali arrivano nel primissimo pomeriggio, ma soltanto verso le ore 17 si raggiungono le massime precipitazioni attese per oggi. Le temperature, invece, si aggirano fra i 13 e i 24 gradi. Un grado in meno nella minima a Rieti, dove il termometro oscilla fra i 12 e i 24 gradi. Anche nel reatino sono previsti temporali, ma soltanto a partire da metà pomeriggio e, anche in questo caso, la consistenza delle precipitazioni aumenta nella prima serata per poi lasciare spazio al sereno. Stessa massima, ma con una minima che si attesta attorno ai 15 gradi, anche a Frosinone. Le prime piogge arrivano nel primo pomeriggio, ma le precipitazioni sono meno corpose e difficilmente si sviluppano temporali.