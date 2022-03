Previsioni meteo Roma e Lazio oggi sabato 26 marzo: temperature massime sopra 22 gradi Oggi e domenica le temperature massime a Roma raggiungeranno i 22/23 gradi nelle ore più calde della giornata.

A cura di Enrico Tata

Ecco il primo caldo dell'anno: per la prima volta nel 2022 oggi, sabato 26 marzo, le temperature massime a Roma raggiungeranno i 22/23 gradi nelle ore più calde della giornata. Nonostante le temperature primaverili, il cielo sarà tuttavia velato da qualche nuvola, e domani, domenica 27 marzo, la nuvolosità aumenterà ancora e il cielo sarà coperto lungo tutto l'arco della giornata. Non sono previste precipitazioni sulla Capitale, che però potrebbero arrivare tra mercoledì e giovedì della prossima settimana.

Le temperature a Roma: massime sui 22 gradi sia sabato che domenica

A Roma la temperatura massima supererà i 22 gradi sia sabato che domenica. Le minime si manterranno invece molto basse nel corso delle ore notturne, intorno ai 7/8 gradi. Nel corso della prossima settimana le temperature minime dovrebbero alzarsi di qualche grado, ma le massime, invece, dovrebbero abbassarsi fino a 17/18 gradi.

Piogge in arrivo la prossima settimana

Come anticipato, la prossima settimana la situazione meteorologica cambierà e arriverà probabilmente la pioggia su tutta Italia e anche sulla Capitale. Spiegano gli esperti del sito 3BMeteo.com: "Nel corso della prossima settimana l'anticiclone di blocco si dileguerà ed al suo posto si approfondirà una saccatura fredda di matrice artica che agguanterà per così dire le sorti dell'intera Europa centro occidentale e di tutta l'area mediterranea, Italia compresa. Ci sono dunque buone speranze che le grandi piogge possano finalmente giungere anche da noi e non ci resta che pazientare. Intanto andiamo a guardare il tempo che farà tra sabato e domenica".