Previsioni meteo Roma e Lazio oggi mercoledì 26 ottobre: caldo estivo, massime a 28 gradi Le previsioni per oggi a Roma: il sole splenderà nel cielo della Capitale lungo tutto l’arco della giornata e solo di raro verrà coperto dalle nuvole.

A cura di Enrico Tata

Sono temperature quasi estive quelle di questi giorni e in particolare a Roma, dove oggi, mercoledì 26 ottobre, la massima supererà i 28 gradi nelle zone più interne e centrali della città. Farà caldo in tutto il Lazio perché i 26/27 gradi verranno toccati praticamente ovunque, da Rieti a Viterbo fino a Latina. Il sole splenderà nel cielo della Capitale lungo tutto l'arco della giornata e solo di raro verrà coperto dalle nuvole. Il tempo dovrebbe rimanere stabile e soleggiato almeno fino al weekend, garantendo condizioni ideali per una gita fuori porta nel weekend della festa di Ognissanti. Il bel tempo, tuttavia, potrebbe non abbandonare l'Italia anche nel corso della prima settimana di novembre, che si appresta ad essere una delle più calde di sempre. Per ora, infatti, non sono previste precipitazioni in arrivo.

Week end del primo novembre all'insegna di sole e caldo

Gli esperti del sito IlMeteo.it spiegano che l'Italia è interessata al momento dalla presenza di un forte anticiclone arrivato dall'Africa. Una situazione davvero anomala e ben lontana dalle temperature tipiche autunnali. È vero, a Roma si parla ogni anno della cosiddetta ‘ottobrata', ma in genere verso la fine del mese il tempo comincia a guastarsi sul serio. E invece no, per l'ultimo fine settimana non ci sarà alcun brusco cambiamento del tempo. "Sabato 29 e Domenica 30 saranno due giornate destinate a trascorrere sotto un profilo meteorologico ancora una volta ben lungi dall'essere autunnale. I cieli si presenteranno spesso sereni o poco nuvolosi da Nord a Sud e il tutto condito da un contesto termico sicuramente più di stampo estivo", spiegano i meteorologi.