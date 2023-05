Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 9 maggio: oggi solo nuvole, ma da domani piogge forti Oggi nuvole e qualche squarcio di sereno a Roma. Piogge forti arriveranno tuttavia nella giornata di domani, mercoledì 10 maggio, e continueranno, con qualche pausa tra giovedì e venerdì, almeno fino a sabato.

A cura di Redazione Meteo

Sarà solo una tregua temporanea: oggi, martedì 9 maggio, previsto a Roma cielo nuvoloso, con qualche squarcio di sereno durante la giornata. Non sono previste, invece, precipitazioni. Piogge forti arriveranno tuttavia nella giornata di domani, mercoledì 10 maggio, e continueranno, con qualche pausa tra giovedì e venerdì, almeno fino a sabato. Le temperature sono segnalate in calo: oggi le massime non supereranno i 19 gradi e le minime non scenderanno sotto i 15 gradi. Un vero e proprio crollo è atteso però tra venerdì e sabato, con le minime che scenderanno addirittura a 13 gradi, valori quasi invernali.

Per quanto riguarda le altre province del Lazio, oggi previste precipitazioni nelle zone più interne del Viterbese e del Reatino. Per la giornata di mercoledì, previsti temporali su tutte le province e giovedì pioggia, localmente di forte intensità, soprattutto a Rieti.

Secondo il fondatore del sito IlMeteo.it Antonio Sanò, nella seconda parte della settimana "il maltempo si espanderà rapidamente a buona parte dell'Italia ed anzi pare che pure la seconda parte della settimana possa risultare compromessa dalla piogge, a causa di un secondo ciclone carico d'aria fresca ed instabile in discesa dal Nord Europa in grado di provocare nuovi violenti temporali".

Per quanto riguarda le temperature, spiegano gli esperti del sito 3bMeteo, "saranno ancora piuttosto fresche sull'Italia nella giornata di sabato con diffuse situazioni sotto media. Domenica saranno in lieve aumento al Nordovest sulle Isole maggiori e l'estremo Sud". Ancora poche informazioni, invece, sulla prossima settimana, ma è possibile una rimonta dell'alta pressione.