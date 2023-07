Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 6 luglio: da domani caldo africano, ecco l’anticiclone Cerbero Sta arrivando Cerbero, l’anticiclone africano che porterà a Roma e nel Lazio temperature stabilmente sopra i 35 gradi a partire dal weekend.

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, giovedì 6 luglio, sarà ancora una giornata di attesa: il caldo africano, infatti, arriverà a Roma e nel Lazio a partire da domani, venerdì 7 luglio. A testimoniarlo, il bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute, che per oggi prevede allerta verde, livello zero. Per domani l'allerta sarà ancora verde, poiché si tratterà della prima giornata con temperature stabilmente sopra i 30 gradi.

Oggi a Roma le temperature rilevate alle ore 8 saranno di 24 gradi e alle 14, ora più calda della giornata, il termometro salirà a 29 gradi, con temperatura percepita intorno ai 31 gradi. Domani, come detto, le temperature si alzeranno: 25 gradi alle 8, 32 alle 14 con temperatura percepita intorno ai 34 gradi. Sarà però nella giornata di sabato, che arriverà il vero e proprio caldo africano, con l'anticiclone che si posizionerà stabilmente, almeno per dieci giorni, sul nostro Paese. Previsto sole e bel tempo, infatti, almeno fino al prossimo weekend.

È arrivo Cerbero, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "l'anticiclone africano che nei prossimi giorni darà il via alla seconda ondata di calore di questa Estate 2023″. Nel centro Italia le massime arriveranno a superare i 36 gradi.

Per la giornata di domenica, spiegano gli esperti di 3BMeteo, " è atteso un ulteriore rialzo delle temperature, soprattutto sulle regioni peninsulari. Al Centro-Sud si raggiungeranno punte di 36/38°C, poco più in Sicilia e ancora valori intorno a 40°C sulle zone interne della Sardegna. Inizierà a far caldo anche in Val Padana, con punte di 35°C, mentre qualche grado meno è atteso sulle centrali adriatiche".