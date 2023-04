Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 5 aprile: freddo, ma cielo sereno La giornata di oggi, giovedì 6 aprile, sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso a Roma. I venti saranno moderati e le temperature saranno comprese tra quattro e sedici gradi.

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, giovedì 6 aprile, sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso a Roma. I venti saranno moderati e le temperature saranno comprese tra quattro e sedici gradi. Anche per domani è previsto bel tempo, ma sabato, invece, tornerà la pioggia.

Sabato previsto il ritorno della pioggia a Roma

Sabato 8 aprile è previsto l'arrivo di una perturbazione intensa che poterà forti precipitazioni in tutto il Lazio. Domenica, giornata di Pasqua, non dovrebbe piovere, almeno nella Capitale, ma per Pasquetta è atteso qualche piovasco (ma le previsioni sono ancora incerte su questo).

Le previsioni per il weekend di Pasqua

Per quanto riguarda Pasqua e Pasquetta gli esperti del Centro Meteo Italiano indicano "un discreto miglioramento, anche se l'instabilità di stampo pomeridiano potrebbe essere sempre presente specie sulle zone interne del centro-sud. Le temperature sono previste in ripresa ma il clima sarà ancora freddo per il periodo". Per il weekend di Pasqua, spiegano gli esperti del sito 3bMeteo, "il tempo si mantiene piuttosto instabile con possibilità di acquazzoni su diverse aree del Centrosud (pure nevicate in Appennino), più occasionali al Nordest. Tendenzialmente asciutto e soleggiato invece al Nordovest. Temperature spesso sotto le medie".

Da martedì le temperature dovrebbero tornare ad alzarsi, con le massime che arriveranno a toccare i 20/21 gradi. Il cielo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso a Roma almeno fino a giovedì. Le minime dovrebbero arrivare a toccare i 12/13 gradi.