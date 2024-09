video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 4 settembre: oggi niente pioggia, ma giovedì atteso nubifragio Attenzione a domani, giovedì 5 settembre: i modelli meteo più aggiornati parlano di un altro violento nubifragio, dopo la bomba d'acqua che oggi ha colpito diverse zone della città.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, mercoledì 4 settembre, niente pioggia a Roma. Ma attenzione a domani, giovedì 5: i modelli meteo più aggiornati parlano di un altro violento nubifragio, dopo la bomba d'acqua che oggi ha colpito diverse zone della città, tra cui il centro storico.

Per la giornata di oggi a Roma il cielo sarà nuvoloso o poco nuvoloso, con temperature comprese tra 23 e 31 gradi. Non sono previste precipitazioni. Attenzione, però, alla giornata di domani, giovedì 5 settembre. I principali siti di previsioni meteo parlano di un nuovo forte temporale che si abbatterà sulla Capitale, ma per avere conferme più precise occorrerà aspettare qualche ora. Per il momento l'arrivo di questo nuovo fronte perturbato è previsto tra il mattino e l'ora di pranzo sulla città dii Roma. Le massime scenderanno sotto i 30 gradi.

Secondo gli esperti del sito Il Meteo.it nella giornata di giovedì "un vortice in arrivo dalla Penisola Iberica punterà verso il mare di Liguria, determinando un netto peggioramento delle condizioni meteo, specialmente al Centro-Nord. Le temperature, in questo frangente, subiranno vero e proprio crollo, scendendo di circa 10°C e anche oltre nelle zone maggiormente colpite dal maltempo. Continuerà a far caldo solamente al Sud".

Tra venerdì e sabato tornerà il bel tempo, ma in seguito è atteso l'arrivo di un altro potente fronte perturbato: "Dopo un venerdì 6 e un sabato 7 settembre più tranquilli e con temperature anche in moderata ripresa al Centro-Nord, ecco che un nuovo vortice carico di maltempo colpirà il nostro Paese. Entro Domenica 8 Settembre si concretizzerà definitivamente la prima seria rottura stagionale, la quale porterà ad un contesto climatico decisamente più fresco, con temperature che localmente scenderanno addirittura sotto media"