Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 31 dicembre 2022: Capodanno col sole e 18 gradi di massima Le previsioni del tempo per la giornata di oggi, sabato 31 dicembre 2022, e per domani, giorno di Capodanno, domenica 1 gennaio 2023.

A cura di Enrico Tata

A Roma oggi, sabato 31 dicembre 2022, il cielo sarà per lo più soleggiato con temperature comprese tra gli 11 e i 18 gradi, superiori di qualche grado, quindi, rispetto alle medie del periodo. I venti saranno deboli e le precipitazioni assenti. Sarà un Capodanno all'insegna dell'alta pressione, con temperature più autunnali che invernali, almeno per quanto riguarda il Lazio.

Anche la prima giornata dell'anno, domenica 1 gennaio 2023, sarà caratterizzata a Roma da un cielo variabile con ampie schiarite nel pomeriggio e in serata. Martedì potrebbe arrivare la pioggia, ma non è certo e comunque si tratterebbe di precipitazioni di debole intensità. Per il weekend della Befana non c'è ancora nulla di certo, ma per il momento non sono previste perturbazioni in arrivo sulla nostra regione. Secondo gli esperti, una prima vera svolta invernale potrebbe arrivare tra domenica 8 e lunedì 9 gennaio 2023, quando dal Nord Europa potrebbe arrivare un vasto blocco di aria fredda che potrebbe portare con sé un crollo delle temperature in tutta Italia.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, l'ultimo giorno dell'anno e il giorno di Capodanno saranno caratterizzati "dalla presenza di un massiccio campo di alta pressione di matrice sub tropicale. Una situazione analoga al Capodanno 2022 e che ci ricorda di come ultimamente gli inverni europei siano diventati estremamente miti. Il tempo sarà stabile e molto mite sull'Italia ma non mancheranno delle nebbie, tipiche degli anticicloni nel periodo invernale e anche delle deboli piogge legate a delle infiltrazioni di aria umida atlantica che arriveranno dalla Spagna".