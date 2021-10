Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 29 ottobre: cielo coperto nel pomeriggio, ma non pioverà Le previsioni del tempo per oggi: per la giornata di oggi, venerdì 29 ottobre, è previsto cielo parzialmente nuvoloso sulla città di Roma, soprattutto nel corso del pomeriggio e della serata. Le temperature si manterranno comprese tra i 13 e i 20 gradi. Pioggia prevista sia domenica che lunedì.

A cura di Enrico Tata

Per la giornata di oggi, venerdì 29 ottobre, è previsto cielo parzialmente nuvoloso sulla città di Roma, soprattutto nel corso del pomeriggio e della serata. Tuttavia non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra 13 e 20 gradi. Nella giornata di sabato dovrebbe splendere il sole, mentre domenica è previsto l'arrivo di una perturbazione.

Il tempo di oggi a Roma: cielo coperto, ma non pioverà

Oggi, come detto, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso nel corso della mattinata e coperto nel corso del pomeriggio o della serata. Le temperature si manterranno comprese tra i 13 e i 20 gradi. Come noto, alcune zone del Sud, la Sicilia e parte della Calabria, dovranno fare i conti nelle prossime ore con un uragano di categoria 1. Le altre zone del Paese il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso.

Le previsioni per il fine settimana a Roma e nel Lazio

Sabato sarà una giornata all'insegna del bel tempo a Roma, con le temperature sempre comprese tra i 13 e i 20 gradi, ma domenica torneranno le piogge. Previste piogge di debole intensità nel corso della mattinata, che probabilmente si intensificheranno nel pomeriggio. Anche lunedì primo novembre è prevista pioviggine in mattinata e piogge più consistenti nel pomeriggio e in tarda serata. "Temporaneo aumento della pressione. Ultimi piovaschi al Sud, sole prevalente altrove", è invece la previsione per la giornata di martedì.

Ricordiamo che nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 tornerà in vigore l'ora solare. Bisognerà quindi portare le lancette un'ora indietro, dalle ore 3 alle ore 2. Perderemo un'ora di sole il pomeriggio e la guadagneremo la mattina.