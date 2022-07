Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 28 luglio: caldo e tanta afa, la Capitale ancora da bollino rosso La giornata di oggi, giovedì 28 luglio, a Roma sarà perlopiù soleggiata con temperature comprese tra i 20 e i 33 gradi. I venti saranno deboli.

A cura di Enrico Tata

(La Presse)

Le massime sono scese di qualche grado, ma fa ancora molto caldo nella Capitale. Complice l'umidità altissima, tra l'altro, le temperature percepite sono molto vicine a quelle reali fatte segnare la scorsa settimana. All'orizzonte non c'è alcuna perturbazione o calo sensibile delle temperature. L'anticiclone africano ci farà compagnia sicuramente almeno per qualche altro giorno. La giornata di oggi, giovedì 28 luglio, a Roma sarà perlopiù soleggiata con temperature comprese tra i 20 e i 33 gradi. I venti saranno deboli.

Ondate di calore, bollino rosso a Roma e giallo a Latina

Secondo i bollettini sulle ondate di calore pubblicati dal Ministero della Salute, Roma sarà sia oggi che domani a livello 3, il più alto sulla scala. Bollino rosso, quindi, con le temperature alle 14 che toccheranno i 33/34 gradi. Alle 8 il termometro farà segnare già 25/26 gradi. La temperatura massima percepita sarà intorno ai 36/37 gradi. Bollino rosso anche a Rieti, con massime comprese tra 33 e 35 gradi, e a Frosinone, con massime sui 33/34 gradi. Va meglio a Viterbo, bollino giallo oggi e arancione domani, e a Latina, bollino giallo sia oggi che domani con massime sui 33 gradi.

Farà ancora caldo

Secondo gli esperti del sito 3Bmeteo.com, la perturbazione che ha raggiunto il Nord Italia interesserà venerdì anche la Toscana, ma non il Lazio. "Il Sud e il resto del Centro continueranno a risentire di un campo barico elevato non più pienamente africano ma ibrido, afro mediterraneo, con maggiore stabilità e temperature elevate ma meno roventi. In questo contesto comunque non si esclude lo sviluppo di qualche temporale di calore in Appennino durante le ore centrali". Previsti temporali sulle dorsali appenniniche.