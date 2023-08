Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 26 agosto 2023: sole e temperature fino a 35 gradi Iniziano a diminuire a Roma e nel Lazio le temperature minime, ma le massime non scendono sotto ai 35 gradi. È uno degli ultimi giorni di sole, prima dell’arrivo delle piogge.

A cura di Beatrice Tominic

Ancora sole e caldo per la giornata di oggi, sabato 26 agosto 2023, in tutta la regione Lazio e la capitale. Le temperature massime non accennano a scendere sotto ai 35 gradi, mentre le minime arrivano a 18 gradi nel viterbese. Anche oggi, però, è allerta ondate di calore su tutte le città di provincia, come fanno sapere dal sito del ministero della Salute: bollino giallo a Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma. Ancora per pochi giorni, il cielo è limpido e il sole brilla alto nel cielo: nei prossimi è previsto l'arrivo di piogge e il calo drastico delle temperatgure.

Previsioni meteo a Roma

Ancora caldo nella capitale, dove oggi le temperature restano comprese fra i 20 e i 35 gradi centigradi. Come nei giorni scorsi, riporta Il Meteo.it, questa è un'altra giornata di sole e cielo limpido, con temperature piuttosto elevate e venti moderati: a rischio le fasce di popolazione considerate più facile, come segnalato dalla presenza di bollino rosso.

Le previsioni per le altre province

La situazione meteo non appare molto diversa nelle altre province, anche loro segnalate con il bollino rosso di massima emergenza. A Rieti e Viterbo le temperature oscillano fra una minima, rispettivamente, di 19 e 18 gradi e una massima, comune ad entrambi, di 34.

Il termometro si muove fra una minima di 22 e una massima di 34 gradi centigradi nel capoluogo pontino. Temperature simili anche poco distante, a Frosinone, dove la minima si aggira sui 21 gradi e la massima sui 35. Anche qui venti moderati, con sole caldo e cielo limpido: le piogge arriveranno fra lunedì e, soprattutto, nella giornata di martedì prossimo.