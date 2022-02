Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 24 febbraio: massime sfiorano i 20 gradi Sole e bel tempo oggi a Roma e nel Lazio. Temperature al di sopra delle medie stagionali. Ma il maltempo è in agguato.

A cura di Redazione Meteo

Ancora una giornata di bel tempo e sole in questo scorcio di fine febbraio che è già una promessa di primavera. Le temperature sono comprese tra le massime che sfioreranno i 20 gradi e le minime che non scenderanno sotto i cinque gradi. Nelle ore più calde della giornata via giacche e sciarpe solo In cielo giusto qualche nuvola che non rovinerà però la giornata.

Un assaggio di primavera

Il bel tempo insisterà su Roma e il Lazio anche per la prima parte della giornata di domani, venerdì 25 febbraio, mentre lo scenario cambierà radicalmente a partire da sabato 26 febbraio quando una perturbazione si addenserà sul Centro Italia portando con sé piogge e temporali. Ma si tratterà solo di una parentesi: già da domenica è previsto il ritorno del sole, anche se le temperature scenderanno tornando ad avvicinarsi ai valori medi stagionali.

Sabato 26 febbraio torna il maltempo su Roma e il Lazio

"Già a partire dalla giornata di venerdì 25 febbraio prenderà il via una nuova fase di maltempo a causa dell'arrivo di aria artica e instabile che provocherà la formazione di un ciclone sul mar Tirreno. – scrive ilMeteo.it – Il peggioramento entrerà nella sua fase più intensa nel corso di sabato 26 con abbondanti precipitazioni specie sulle regioni del Centro Sud. Visto il calo delle temperature dovuto ai venti freddi da Nord ci aspettiamo nevicate sull'Appennino centro-settentrionale oltre i 400 metri con locali sconfinamenti fino alla bassa collina". Possibili nevicate sono previste anche nelle zone interne del Lazio anche nelle zone collinari, mentre sui rilievi appenninici previsti anche abbondanti fiocchi.