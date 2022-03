Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 23 marzo: temperature in aumento, massime sui 20 gradi A Roma le temperature massime saliranno fino a circa 20 gradi nelle ore più calde delle prossime giornate.

A cura di Enrico Tata

È arrivato il momento di riporre, almeno temporaneamente, i piumini e i cappotti nell'armadio per preferire una giacca più leggera almeno per le ore in cui c'è sole. A Roma, infatti, le temperature massime saliranno fino a circa 20 gradi nelle ore più calde delle prossime giornate. Inoltre splenderà il sole almeno fino a venerdì e praticamente non ci saranno nuvole. Sabato potrebbe arrivare una veloce perturbazione, ma non dovrebbero verificarsi precipitazioni, bensì solo qualche locale annuvolamento. Nelle giornate di mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 marzo il cielo sulla Capitale sarà sereno. Nello specifico domani, 23 marzo, il cielo sarà sereno, soffierà vento debole da ovest e le temperature saranno comprese tra 5 e 18/19 gradi. Come si può facilmente notare, le temperature minime si manterranno abbastanza basse nel corso delle ore notturne.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it l'alta pressione insisterà sul centro nord Italia per tutto il fine settimana: "Sull'Europa centro-occidentale andrà ulteriormente rafforzandosi un campo di alta pressione che garantirà una pressoché totale stabilità atmosferica anche sul nostro Paese, in particolare al Nord e a parte del Centro. Spazio quindi su questi settori a un più ampio soleggiamento". Anche i meteorologi sottolineano tuttavia la forte escursione termica che si potrebbe verificare tra la notte e il giorno: "Come capita spesso in questo periodo, con il cielo sereno andremo incontro a un periodo caratterizzato da forti escursioni termiche. Nella pratica ciò si tradurrà in temperature miti con punte fin verso i 20°C durante le ore centrali della giornata, ma anche in un crollo termico di notte e al primo mattino, con valori fin quasi allo zero, specie nelle città del Nord".