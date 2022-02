Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 23 febbraio: cielo sereno, temperature tra 5 e 16 gradi Oggi previsto cielo sereno a Roma con vento moderato che soffierà da Nord e temperature comprese tra 5 e 16 gradi.

A cura di Enrico Tata

Oggi, mercoledì 23 febbraio, previsto cielo sereno a Roma con vento moderato che soffierà da Nord e temperature comprese tra 5 e 16 gradi. Anche le giornate di giovedì e venerdì saranno soleggiate a Roma, mentre le giornate di sabato e di domenica potrebbero essere piovose (ma le previsioni sono ancora incerte in questo senso), ma le precipitazioni eventuali dovrebbero comunque essere di debole intensità.

Le previsioni del tempo a Roma

Secondo il meteo dell'Aeronautica Militare domani il cielo a Roma sarà sereno e le massime non saliranno sopra i 15 gradi. Giovedì il cielo potrebbe essere velato o poco nuvoloso, ma venerdì è previsto cielo nuvoloso lungo tutto l'arco della giornata con temperature minime che però dovrebbero essere in lieve aumento: la temperatura minima non dovrebbe scendere sotto i 7 gradi e la massima dovrebbe arrivare a 15/16 gradi. Il weekend, come anticipato, resta per ora un'incognita.

Riecco l'inverno, perturbazione in arrivo

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it "già a partire dal 24/25 febbraio la formazione di un pericoloso ciclone in sede atlantica, sospinto da correnti fredde e instabili di origine polare, darà luogo ad una svolta importante con il rischio concreto di intense precipitazioni, dapprima al Nord, poi in successiva estensione alle regioni centro-meridionali, con quelle tirreniche favorite". Potrebbe essere in arrivo, quindi, una vasta perturbazione che potrebbe portare temperature più fredde e precipitazioni nel fine settimana nelle regioni del centro Italia. Per capire i reali effetti di questa corrente di aria fredda occorrerà aspettare qualche ora.