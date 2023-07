Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 20 luglio: temperature giù di qualche grado, ma ancora tanto caldo Oggi, giovedì 20 luglio, a Roma le massime saliranno fino a 35 gradi, temperatura percepita 38 gradi.

A cura di Redazione Meteo

Temperature giù di qualche grado, ma farà ancora molto caldo a Roma. Oggi, giovedì 20 luglio, le massime saliranno fino a 35 gradi, temperatura percepita 38 gradi. Alle 8 di mattina il termometro segnerà già 28 gradi. Insomma, non saranno i 38/40 gradi di ieri e dell'altroieri, ma farà comunque molto caldo nella Capitale. Nelle giornate del 18 e del 19 luglio, ricordiamo, a Roma è stato battuto il record di caldo: il termometro ha infatti superato i 40 gradi, temperatura record registrata nel luglio 1983.

Per i prossimi giorni i meteorologi prevedono l'arrivo di una forte perturbazione al nord, ma al centro e al sud continuerà a dominare il bel tempo. Non sono previsti cali sostanziali nelle temperature almeno fino alla prossima settimana. Continuerà, quindi, a fare caldo, molto caldo.

Gli esperti del sito 3bMeteo.com ribadiscono che nel fine settimana un fronte perturbato porterà dei "forti temporali al Nord, unica zona dove il caldo si attenuerà leggermente mentre su parte del Centro e soprattutto al Sud non c'è verso che le temperature asfissianti di questi giorni trovino un sollievo. Il weekend 22-23 luglio che si avvicina avrà caratteri estremi, da un lato ci saranno forti temporali, nubifragi e grandinate con temperature tutto sommato in media, dall'altro avremo sole e caldo asfissiante con temperature fino a 10/15°C sopra media".

Come detto, alle porte non c'è alcun cambiamento nelle condizioni meteo. Per avere qualche novità occorrerà aspettare almeno fino al prossimo weekend, l'ultimo del mese di luglio. Solo allora, forse, potrebbe determinarsi un calo nelle temperature.