Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 20 agosto, torna il sole e da domani l'anticiclone africano Il meteo è destinato a cambiare da mercoledì e ancora di più da giovedì, quando è prevista la rimonta dell'anticiclone africano. Le temperature massime si impenneranno ancora una volta e toccheranno 33/34 gradi nelle ore più calde delle giornate.

A cura di Redazione Meteo

Quella di oggi, martedì 20 agosto, sarà una giornata caratterizzata da un caldo ancora sopportabile a Roma, con le massime che non supereranno i 30 gradi. La situazione è certificata dal bollettino sulle ondate di calore diffuso dal ministero della Sanità, con la Capitale che è contrassegnata dal bollino verde, livello d'allerta zero.

Il meteo, tuttavia, è destinato a cambiare da mercoledì e ancora di più da giovedì, quando è prevista la rimonta dell'anticiclone africano. Le temperature massime si impenneranno ancora una volta e toccheranno 33/34 gradi nelle ore più calde delle giornate. Caldo previsto in aumento nel fine settimana.

A partire da mercoledì, spiegano i meteorologi del sito IlMeteo.it, "la pressione atmosferica inizierà a salire nuovamente, dipingendo un quadro di stabilità e sole su gran parte del Paese. Solo i rilievi meridionali e, occasionalmente, i confini alpini del Triveneto potrebbero vedere qualche precipitazione, a carattere piuttosto irregolare. Le temperature riprenderanno a salire, quanto meno di giorno, tornando ad oltrepassare i 30/32°C su tante regioni".

Ancora, da giovedì 22 agosto "l'alta pressione africana tornerà a farsi sentire con vigore, riaprendo una nuova fase di caldo, più moderato rispetto alla settimana di Ferragosto, ma che si protrarrà anche per tutto il prossimo weekend. L'Italia si trasformerà così verosimilmente in un vero e proprio paradiso estivo, ideale per gli ultimi giorni di vacanza o per godersi il finale di Agosto".