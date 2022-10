Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 18 ottobre: temperature quasi estive, massime sui 27 gradi Bel tempo e temperature quasi estive a Roma almeno fino a sabato. Le massime si attesteranno intorno ai 26 gradi.

A cura di Enrico Tata

Almeno fino alla prossima domenica le temperature massime avvicineranno i 30 gradi. A Roma, infatti, previste sempre intorno ai 26/27 gradi nel corso delle ore più calde delle giornate. Le minime, invece, non scenderanno mai sotto i 15/16 gradi. Il sole, inoltre, non abbandonerà la Capitale almeno fino all'inizio della prossima settimane e, di conseguenza, non sono previste precipitazioni. Attenzione, però, perché a fine mese potrebbe cambiare tutto.

Riecco l'anticiclone Scipione

Gli esperti del sito IlMeteo.it segnalano l'arrivo dell'anticiclone africano Scipione, che porterà le massime fino a 32 gradi in alcune zona del Sud Italia. Su tutto il Paese previsto bel tempo almeno fino a giovedì, con il sole che dovrebbe resistere almeno fino a domenica sulle regioni meridionali, mentre al Nord da venerdì 21 ottobre arriverà una nuova perturbazione. A fine ottobre potrebbe tornare nuovamente l'alta pressione, ma durante il ponte della festa di Ognissanti potrebbe arrivare una vasta perturbazione.

Perturbazione forse in arrivo per il ponte del primo novembre

Spiegano i meteorologi: "Occhi puntati sugli ultimi giorni del mese quando le perturbazioni si faranno via via più invadenti fin sul nostro Paese pilotate da un ciclone in formazione sul Nord Europa. Se ciò fosse confermato (ipotesi del modello americano GFS) non sono da escludere forti precipitazioni, anche a carattere di nubifragio, dapprima al Nord, ma poi in estensione pure al resto del Paese". Insomma, dopo giornate all'insegna del bel tempo e delle temperature quasi estive, il ponte del primo novembre potrebbe essere rovinato dal maltempo.