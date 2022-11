Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 novembre: possibili temporali nella tarda serata Le previsioni per oggi, martedì 15 novembre: a Roma previsto cielo poco nuvoloso, con pioggia nella tarda serata.

A cura di Enrico Tata

Temporali in serata e temperature stabili (leggermente più alte rispetto alla media del periodo) a Roma nella giornata di oggi, martedì 15 novembre. Nella Capitale previsto cielo poco nuvoloso, con pioggia nella tarda serata. Le temperature saranno comprese tra 10 e 20 gradi. I venti saranno deboli. Il bollettino della Protezione Civile del Lazio parla di "possibili isolati fenomeni temporaleschi" su tutto il territorio regionale. Non è segnalata, comunque, alcuna allerta meteo per la giornata di oggi.

Per la giornata di domani, mercoledì 16 novembre, previste piogge di intensità forte lungo tutto l'arco della giornata, mentre giovedì il maltempo dovrebbe concedere qualche ora di tregua. Tempo instabile sia venerdì che sabato, con domenica che invece, almeno a Roma, dovrebbe essere parzialmente soleggiata.

Arriva l'autunno, presto temperature caleranno di 6-7 gradi

Arriva, seppure in ritardo, l'autunno e con esso piogge e temperature molto più basse rispetto a quelle a cui eravamo abituati in queste settimane. "Per la prossima decina di giorni piovera' abbondantemente e dalle massime di 22-23 gradi al Nord e di 27 al Centro-Sud si passerà repentinamente a 15-17 al Nord e 20-21 a Centro-Sud", ha spiegato all'agenzia Agi Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.IlMeteo.it. "Le temperature sono nella media stagionale, siamo di fronte a un novembre classico", ha spiegato ancora l'esperto. Per i primi quindici giorni di dicembre il clima non sarà ancora freddo. "Le previsioni mensili danno un mese con temperature un grado più alto rispetto alla media. Verosimilmente il primo vero freddo arriverà a partire da meta' gennaio fino a fine febbraio, con i famosi giorni della merla"