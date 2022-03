Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 15 marzo: cielo poco nuvoloso, temperature tra 9 e 15 gradi Oggi, lunedì 14 marzo 2022, il cielo sulla città di Roma sarà poco nuvoloso, soffierà vento moderato da sud est.

A cura di Enrico Tata

Oggi, lunedì 14 marzo 2022, il cielo sulla città di Roma sarà poco nuvoloso, soffierà vento moderato da sud est e le temperature saranno comprese tra 9 e 15 gradi. Mercoledì il cielo sarà prevalentemente sereno, sarà più nuvoloso nella giornata di giovedì e prevalentemente nuvoloso nelle giornate di venerdì e di sabato. Non dovrebbero verificarsi precipitazioni per tutto il resto della settimana. Le temperature saranno in aumento, con le minime che non scenderanno sotto i 10 gradi e le massime che non saliranno sopra i 18/19 gradi nelle ore più calde della giornata. Per quanto riguarda le altre province, la giornata di oggi sarà caratterizzata da annuvolamenti più consistenti sia in provincia di Rieti che in provincia di Viterbo. La giornata sarà più soleggiata a sud in provincia di Latina.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, da domenica la situazione potrebbe cambiare drasticamente: sul finire del weekend si potrebbe infatti formare un "vortice ciclonico sul bacino del Mediterraneo in grado di provocare precipitazioni a partire dal Centro-Sud anche sotto forma di rovesci temporaleschi accompagnati da venti intensi e molto freddi dai quadranti settentrionali". Le temperature potrebbero abbassarsi di diversi gradi e potrebbe cadere la neve anche in collina, al di sotto dei 400/500 metri. "Successivamente non escludiamo un possibile interessamento anche delle regioni del Nord a causa di un nuovo impulso gelido con la neve che potrebbe farsi vedere fin quasi sulle Pianure", spiegano i meteorologi, che aggiungono: "Sembrerebbe proprio configurarsi un fine Marzo dal sapore invernale sul fronte meteo con le correnti gelide pronte ad irrompere sull'Italia".