Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 14 gennaio: bel tempo nella Capitale ma minime vicine allo zero Quella di oggi, martedì 14 gennaio, sarà una giornata caratterizzata da sole lungo tutto l’arco della giornata nella Capitale, ma le temperature scenderanno fino a toccare i 3 gradi nelle ore più fredde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Bel tempo ma minime vicine allo zero a Roma. Quella di oggi, martedì 14 gennaio, sarà una giornata caratterizzata da sole lungo tutto l'arco della giornata nella Capitale, ma le temperature scenderanno fino a toccare i 3 gradi nelle ore più fredde. La giornata di mercoledì sarà ancora più gelida, con il termometro che arriverà a toccare un grado nella notte. Tuttavia, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso almeno fino a sabato e non sono previste precipitazioni. Prevista qualche nevicata tra oggi e domani nelle zone montuose in provincia di Rieti. Sul monte Terminillo, per esempio, oggi le temperature saranno comprese tra meno due e meno undici. Mercoledì 15 gennaio previste nevicate, con le temperatura in leggero rialzo, con massime comprese tra 2 e meno 6 gradi.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it, il vortice ciclonico, che in queste ore sta investendo il Sud Italia, si sposterà temporaneamente verso le isole Baleari e questo favorirà un miglioramento del tempo in tutto lo stivale.

"Attenzione a quello che accadrà poi da Venerdì 17 Gennaio quando un nuovo impulso di aria fredda andrà a rinvigorire la circolazione ciclonica, richiamandola nuovamente verso le regioni del Sud, sotto la spinta delle correnti di matrice oceanica. Tornerà il maltempo soprattutto sulle due Isole Maggiori e sulla Calabria, compromettendo con tutta probabilità anche gran parte del prossimo weekend", spiegano i meteorologi. Tuttavia, come detto, il tempo sul Lazio dovrebbe mantenersi sereno o poco nuvoloso almeno fino a sabato e non sono previste precipitazioni fino a domenica, almeno.