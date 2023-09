Previsioni meteo Roma e Lazio oggi 11 settembre: ancora caldo per tutta la settimana Per oggi, lunedì 11 settembre, previsto ancora bel tempo, con le temperature ancora sopra la media. A Roma previsto cielo sereno, con venti deboli da nord al mattino e da ovest il pomeriggio.

A cura di Redazione Meteo

Farà ancora caldo per tutta la prossima settimana a Roma e nel Lazio. Almeno fino al weekend non sono previste piogge e le temperature si manterranno sopra la media del periodo, anche se nella seconda parte della settimana diminuiranno di qualche grado. Per oggi, lunedì 11 settembre, previsto ancora bel tempo, con le temperature ancora sopra la media. A Roma previsto cielo sereno, con venti deboli da nord al mattino e da ovest il pomeriggio. Le temperature massime si manterranno intorno ai 32 gradi e le minime non scenderanno sotto i 22/23 gradi nella Capitale. Come detto, previsto un lieve abbassamento delle massime tra mercoledì e giovedì.

Secondo i meteorologi una prima rottura di questa sacca di alta pressione potrebbe arrivare nel fine settimana. Per le regioni del nord già a metà settimana potrebbero arrivare le prime piogge, anche di forte intensità, ma per le zone del centro Italia occorrerà aspettare qualche ora in più.

Per gli esperti del sito 3bMeteo, "i modelli matematici propongono un cambiamento di scenario più incisivo dopo la metà del mese ma le oscillazioni tra le varie emissioni ci impongono una certa cautela. L'artefice del cambio della circolazione che seguirebbe di poco un temporaneo strappo temporalesco previsto per la metà della settimana, sarebbe ancora una volta il flusso atlantico. Una saccatura in approfondimento sull'Europa occidentale caratterizzata dalla presenza di due minimi di bassa pressione, uno sull'Inghilterra e un altro sulla Penisola Iberica".

Spiegano i meteorologi che "non è ancora chiaro quanto questa figura depressionaria riuscirà ad avanzare verso est ed è per questo che possiamo solo parlare di tendenza. Una tendenza che vede però la possibilità che alcune delle nostre regioni, in particolare quelle nord occidentali possano essere interessate da fenomeni di una certa intensità con il rischio di nubifragi anche molto intensi".